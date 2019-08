Neymare, ty z*****syne. Hvězdu PSG vyhánějí vlastní fanoušci | iSport.cz

„Neymare, vypadni,“ tak zněl asi nejvýstižnější z transparentů, který se objevil na zápase prvního kola Ligue 1 mezi PSG a Lille. Domácí ultras navíc připravili choreo, ve kterém Brazilce přirovnávají k prostitutce a na letácích vysvětlovali, že jde o nejnamyšlenějšího hráče v historii klubu.

A nezůstalo jen u nápisů, v průběhu zápasu se ozývaly, pokřiky „Neymare, ty z****syne“ v kontrastu s tím, jak Pařížané oslavovali Edisona Cavaniho nebo Kyliana Mbappého, kterým nedělá nejmenší problém za klub hrát.

PSG v úvodu sezony Neymara ani nepotřebuje. Po výhře v Superpoháru nad Rennes porazili na úvod Ligy Nimes 3:0. Vedle Cavaniho (z penalty) a Mbappého se prosadil ještě Ángel di María.

Neymar nedávno zmínil, že jeho největším zážitkem byla "remontada", kdy v dresu Barcelony otočil dvojzápas proti PSG, kdy první zápas Katalánci prohráli 0:4. Pařížští fanoušci ho proto přirovnávají k prostitutce







17 zobrazit galerii

Neymar před dvěma lety přestoupil do PSG za 222 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího fotbalistu světa. V Paříži má smlouvu do roku 2022, ale dává jasně najevo, že chce odejít.

V minulém měsíci na instagramu zveřejnil video, na němž je v dresu Barcelony, ale aktuálně se nejvíc spekuluje o přesunu do Realu Madrid. Ten by se ale podle španělských médií nejdřív potřeboval zbavit Garetha Balea a Jamese Rodrigueze, aby měl peníze na další obří přestup.

PSG fans chant "Neymar, you son of a bitch" 👀 pic.twitter.com/eoHb3VhGWf — Transfer News (@TrustyTransfers) August 11, 2019

Experti ale nacházejí i důvody, proč Neymar do Realu nepřijde. Jedním z nich je rivalita mezi barcelonským a madridským gigantem. O tom by mohl vyprávět portugalský fotbalista Luis Figo, který před téměř dvaceti lety zvolil stejnou cestu a na Nou Campu musel čelit obrovské nenávisti. Když list AS uspořádal anketu mezi fanoušky Realu, 59 procent bylo proti Neymarově příchodu na San Bernabeu.