Real chce Neymara „pokrýt zlatem.“ Hrozí nenávist i hádky o peníze | iSport.cz

Téměř jisté je, že Neymar je po dvou nepříliš vydařených sezonách na odchodu z Paříže. Sportovní ředitel klubu Leonardo dnes oznámil, že jeho slavný krajan nenastoupí k nedělní ligové premiéře proti Nimes a potvrdil, že pokračují jednání o jeho přestupu. Podle trenéra Thomase Tuchela je důvodem Brazilcovy absence skutečnost, že po zranění ještě není zcela fit, ale v médiích přibývají spekulace o chystané změně dresu.

„Florentino chce Neymara pokrýt zlatem," napsal Sport.es a uvedl, že Real brazilskému hráči slíbil pětiletou smlouvu s ročním příjmem 40 milionů eur, což by bylo ještě o čtyři miliony víc, než Neymar bere v Paříži. Návrat Brazilce do Barcelony, o němž se v posledních týdnech spekulovalo, se tak ocitl v ohrožení. Fotbalové přestupy ONLINE sledujte ZDE>>>

Neymar před dvěma lety přestoupil do PSG za 222 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího fotbalistu světa. V Paříži má smlouvu do roku 2022, ale dává jasně najevo, že chce odejít. V minulém měsíci na instagramu zveřejnil video, na němž je v dresu Barcelony, ale teď může být všechno jinak.

Experti ale nacházejí i důvody, proč Neymar do Realu nepřijde. Jedním z nich je rivalita mezi barcelonským a madridským gigantem. O tom by mohl vyprávět portugalský fotbalista Luis Figo, který před téměř dvaceti lety zvolil stejnou cestu a na Nou Campu musel čelit obrovské nenávisti. Když list AS uspořádal anketu mezi fanoušky Realu, 59 procent bylo proti Neymarově příchodu na San Bernabeu.

Také dvakrát větší plat, než má kterýkoli hráč Realu, by mohl vyvolat v šatně "bílého baletu" hodně zlé krve. Navíc trenér Zinédine Zidane má na levý kraj ofenzivy nově Belgičana Edena Hazarda a v týmu by raději než Neymara viděl jeho spoluhráče z PSG a svého krajana Kyliana Mbappého. Rozhodnutí padne v nejbližších dnech, španělská liga začne už za týden.