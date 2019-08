Hvězdy, co ještě mohou přestoupit: Neymar, Džeko i veletoč s Schickem? | iSport.cz

Kdo ještě v přestupovém období změní fotbalovou adresu? Ve výčtu nechybí Neymar ani Coutinho • FOTO: Koláž iSport.cz Několik gigantických transferů už se na světové fotbalové scéně odehrálo, avšak ani zdaleka není konec přestupového období. Aktivitou hýří španělští velikáni Real Madrid s Barcelonou, kteří mohou obchodovat až do 2.září. PSG se zase chce co nejrychleji zbavit nejdražšího hráče světa Neymara. Kdo je další na seznamu a jaké veletoče uvidí Itálie? Konec letního přestupového období: Anglie - 8. srpna (18 hodin CET) Německo 2. září Francie - 2. září Itálie - 2. září Španělsko - 2. září Česko - 8. září

Paul Pogba (26) - Chtěný je v Realu i United Když odcházel z Camp Nou do PSG, byl nejdražším hráčem světa. A i po dvou letech jím stále je, rekordní transfer za 222 milionů eur (5,7 miliard korun) se ale francouzskému klubu zatím příliš nevyplatil. Brazilský šikula, který v poslední sezoně bojoval se zraněními, se cítí v Paříži nespokojeně, postesklo se mu po španělském domově. Barcelona by ho uvítala, ale nechce zaplatit astronomickou sumu, což je také důvod, proč jednání doposud nedopadla. Barcelona nevzdává boj o Neymara. Hráč chce jít, kluby vymýšlejí dohodu

Gareth Bale (30) - Nekonečný příběh s mnoha proměnnými Obě strany se snaží vyřešit situaci kolem Neymara co nejrychleji. Jednání zahrnují i další hráče. Barcelona je ochotná do PSG pustit Philippe Countinha, jenž by mohl sloužit jako slušná protihodnota. Jeho přesun do Francie ale zatím není až tak pravděpodobný, PSG bude bojovat kromě vyjednávačů Barcelony také s finanční Fair Play.

Paulo Dybala (25) - Ronaldovy rady i Lukaku Moc šancí nedostal. Autor nejkrásnějšího gólu Mistrovství světa v Brazílii 2014 se zřejmě znovu neuchytí v Realu. Po návratu z dvouletého hostování v Bayernu Mnichov přišel šikovný Kolumbijec dobře připravený, ale Zinédine Zidane mu jen ztěžka hledá místo v sestavě. Velkým zájemcem o Rodríguezovy služby je Neapol, která se snažila získat z Lilleu Nicolase Pépého, který ale nakonec odešel do Arsenalu za 73 milionů liber (2 miliardy korun). Arsenal získal nejdražší posilu. Pépé stál víc než hvězda Dortmundu

Neymar (27) - Příběh s nálepkou chci domů Jeden z nejpravděpodobnějších odchodů ve výčtu. Real je ochoten pustit útočníka Mariana Díaze, ale prozatím nedostal tu správnou nabídku, která by se měla pohybovat okolo 18 milionů liber (508 milionů korun). Hojně se mluví o zájmu Monaka hrajícího Ligue 1 a AS Řím, kde působí také český útočník Patrik Schick. V případě dotažení transferu Mariana by mohl být talentovaný Čech uvolněn. Situace kolem něho se může vyvinout různě, ve hře zůstává řada scénářů i možných zájemců, kam by český šutér mohl zamířit. Schick v přípravě pálí, AS Řím chce víc. Klub i agent dostávají nabídky

Philippe Coutinho (27) - Dobrá protihodnota Římské AS se zajímá také o dalšího útočníka. Příchodem Gonzala Higuaína, který se po hostování vrátí z Chelsea do Juventusu, by zareagoval na případný přestup Edina Džeka do Interu Milán, o němž se spekuluje. Bývalý kouč "Blues" a aktuální trenér Juventusu Maurizio Sarri, jenž se s Higuaínem potkal už v Neapoli, pro něj zřejmě nenajde místo v kádru.

James Rodríguez (28) - Úprk z donucení Už dříve zmíněný transfer. Juventus má podle zahraničních médií nejblíž k podepsání Romela Lukaka, opačným směrem (do Manchesteru United) může putovat Paulo Dybala. Inter, který se o služby belgického útočníka zajímal také, musí hledat jinde. Jednou z nejpravděpodobnějších možností je příchod bývalého forvarda Manchesteru City Edina Džeka z AS Řím.

Mariano Díaz (26) - Obrana proti finanční Fair Play Je dalším produktem akademie Ajaxu. Donny van de Beek byl klíčovou součástí úspěchu nizozemského celku v Lize mistrů a vysloužil si zájem Realu Madrid. Zinédine Zidane stále trvá na přestupu Paula Pogby z Manchesteru United, ale pokud by trenér "rudých ďáblů" Ole Gunnar Solskjaer transakci neschválil, mohl by se celek ze Santiaga Bernabéu zaměřit právě na Van de Beeka. Situace kolem Paula Pogby začala fanouškům United brnkat na nervy. První zvěsti o odchodu do Španělska se objevily už během sezony, superstar ale prozatím svůj trikot stále nezměnila. Chce ho Zinédine Zidane i Ole Gunnar Solskjaer. První nabízí nově doplněné mužstvo a spolupráci s Hazardem, druhý jisté místo i pozici hlavní klubové hvězdy. Jeho setrvání v Realu viselo na vlásku, teď se situace změnila. Gareth Bale měl po výrocích kouče Zidana zamířit do Číny, nový šéf lavičky si nebral servítky a řekl, že velšského reprezentanta v kádru nechce. Pak se "Bílému baletu" zranil Marco Asensio a navíc čínské kluby nejsou ochotny zaplatit vysokou částku, kterou Real nastavil. Zůstane tak nechtěný Bale nakonec v Madridu? Útočník Juventusu Paulo Dybala je taktéž jedním z horkých adeptů na změnu angažmá. Enormní zájem má Manchester United a pětadvacetiletý Argentinec se dokonce údajně zeptal o radu samotného Cristiana Ronalda. Hlavní hvězda italského mistra nakonec přesun do Manchestu odkývala. Juventus by mohl považovat jako protihodnotu Romela Lukaka, kterého má v oblibě kouč Maurizio Sarri. Fotbalové přestupy ONLINE: Kluby shánějí posily. Sledujte jednání a spekulace