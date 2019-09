Neymar jr.: pískot fanoušků střídá potlesk! Za PSG položím život, slíbil | iSport.cz

Když hlásil v půlce září v domácím ligovém utkání proti Štrasburku návrat do sestavy po zranění, z tribun Parku Princů se při oznamování jeho jména v zahajovací sestavě Pařížanů ozýval ohlušující pískot a bezpočet nadávek, které pršely na Brazilcovu hlavu. Neymar ale rozhodl o výhře svého týmu 1:0 v nastavení parádními nůžkami a od té doby ukázal, že je pro PSG nepostradatelný.

„Je to smutné a zároveň škoda. Věděl jsem, že fanoušci mi budou nadávat, ale takový je fotbal, Snášel jsem nadávky už doma v Brazílii,“ uvedl tehdy po utkání Neymar. Jak Brazilec, tak trenér PSG Thomas Tuchel věděli, že po zpackané letní snaze vydupat si přestup do Španělska si Neymar získá zpět přízeň fanoušků jedině svými výkony. „Není na mně, abych soudil reakci fanoušků, jestli už to bylo přes čáru, nebo ne. Je to fotbal a my se s tím musíme vyrovnat, jestli to bude takhle pokračovat dál,“ uvedl tehdy k situaci Tuchel.

A Neymar se dal do práce.

Brazilec sice nejdříve kvůli trestu za slovní inzultaci rozhodčího z minulého ročníku vynechal domácí zápas Ligy mistrů proti Realu, v němž Paříž zvítězila 3:0, ale hned další víkend ukázal opět rozezleným fanouškům, že se hodlá soustředit výhradně na co nejlepší výkon v dresu PSG.

V rámci šlágru šestého kola Ligue 1 cestoval tým na horkou půdu do Lyonu a vyrovnaný zápas rozhodl až tři minuty před koncem zápasu táhlou střelu do protipohybu domácího brankáře Anthonyho Lopese opět Neymar.

„Může být ještě lepší. Ještě není na hranici svých možností. Může být lepší a bude lepší. Můžu také potvrdit, že se stoprocentně soustředí na tým. Směje se, v trénincích do toho dává všechno, kabina s ním nemá problém,“ hájil po utkání v Lyonu Brazilce kouč Tuchel.

Neymar pak svoji nepostradatelnost opět potvrdil v sobotním utkání PSG na hřišti Bordeaux, kde vstřelil zblízka jedinou branku utkání po asistenci dalšího navrátilce do sestavy – Kyliana Mbappého.

Dvacetiletý Francouz byl PSG k dispozici poprvé po měsíčním zranění a za půl hodiny, které na hřišti strávil, si připsal na své konto víc střel (pět, z toho tři na branku) než celý tým Bordeaux dohromady (čtyři, z toho jedna mezi tři tyče).

„Je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Pokaždé, když je na hřišti, jsou věci pro nás jednodušší. Všichni rádi hrajeme vedle takových hráčů, určitě nejsem sám,“ vysekl Neymar poklonu dvacetiletému Francouzi a rozpovídal se i ohledně toho, jak vidí v současné době svůj vztah s příznivci PSG.

„Vztah s fanoušky je teď o hodně lepší. Je to jako vztah s vaší přítelkyní. Když věci nejsou dobré, nemluvíte spolu. Ale s pomocí hodně lásky a mazlení se všechno vrátí zpátky do normálu. Jsem tu proto, abych PSG pomohl a naplnil svoji roli, kterou tu mám. Položím na hřišti život pro úspěch Paříže, abychom mohli společně slavit úspěchy,“ odpověděl po utkání Neymar jasně novinářům.

Jestli je válečná sekera nadobro zakopána, ukážou následující týdny, ale prozatím si Brazilec dokázal rozezlené fanoušky v Paříži udobřit tou nejlepší možnou cestou – góly.