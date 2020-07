Legenda o Neymarovi: Brazílie ho naučila chamtivosti. Musí dospět | iSport.cz

Neymar se před třemi lety stal nejdražším fotbalistou světa, když za 222 milionů eur vyměnil Barcelonu za PSG. Od té doby vyhrál třikrát francouzskou ligu, na triumf na mezinárodní úrovni ale zatím čeká. A snad od první chvíle, co na Park princů dorazil, se řeší, kdy se zase vrátí do Katalánska...

„V Brazílii nás učí, abychom se zajímali jenom o peníze. V Evropě je jiná mentalita,“ okomentoval někdejší mistr přímých kopů Juninho Pernambucano v rozhovoru pro The Guardian. „Podívejte se na Neymara, ten šel do PSG jen kvůli penězům. PSG mu dalo úplně všechno co chtěl, a on teď chce odejít před koncem smlouvy. Přitom práve teď je čas něco vracet a ukázat vděčnost,“ zhodnotil.

„Je to jednoduchá výměna. Neymar musí na hřišti odevzdat vše, ukázat naprostou oddanost a zodpovědnost. Jenže problém je v tom, že v Brazílii existuje kultura chamtivosti, stále máte chtít víc peněz. To nás učili,“ svalil Juninho vinu na svou domovinu.

Někdejší vynikající záložník chce, aby se rozlišovalo mezi Neymarem jako hráčem, a jako člověkem. „Coby hráč je mezi třemi nejlepšími na světě, na úrovni Ronalda a Messiho. Je rychlý, umí dát gól i asistovat, je to skutečné číslo 10. Ale jako člověk se musí zamyslet a dospět. Nicméně teď prostě jen dělá, co ho život naučil.“

Komentáře na adresu největší hvězdy PSG rozlítily sportovního ředitele klubu, dalšího Brazilce Leonarda. „Nechápu, proč Aulas (prezident Lyonu) stále mluví o PSG. Teď navíc Juninho mluví o nás a Neymarovi. Měli by radši mluvit o svém vlastním klubu,“ okomentoval pro rádio RMC Sport.