Marseille má přebrat boháč. Přivést Ronalda se Zidanem? Vše je možné | iSport.cz

Ajroudi hodlá převzít klub od amerického podnikatele Franka McCourta, který je majitelem od roku 2016. Pro francouzský list El Figaro se rozpovídal, či spíše zasnil, o případných plánech na přestupovém trhu.

„Cristiano Ronaldo je hráč, kterého nikdy nezapomenu,“ vzpomněl na 35letého útočníka. „Mám rád úctu a disciplínu, a to jsou kvality, které on zosobňuje. Jestli sním o jeho příchodu do Marseille? Všechno je možné. Je to sen, který mě velmi těší,“ řekl.

Marseille momentálně trénuje bývalý kouč Chelsea či Tottenhamu, Portugalec André Villas-Boas. Olympique dovedl až na druhé místo. Ajroudi by se ale nebránil tomu, aby se na Stade Vélodrome jednou přesunul legendární Zinédine Zidane, toho času trenér Realu Madrid. „Mohli by se tu znovu sejít s Ronaldem. Uvidíme, co se v budoucnu stane,“ sdělil.

Pokud Francouz s tuniskými kořeny slavný klub skutečně převezme, bude po týmu chtít atraktivní, útočný fotbal. „Miluji fotbal, jeho noblesu. Mám rád německou disciplínu, jako má Bayern Mnichov. A užívám si fotbal Barcelony,“ doplnil.