Neymarův vzkaz pro soka: Je to blázen a já taky. Chce konec rasismu

Po nedělním zápase Ligue 1 se ani tak nemluví o výhře Marseille a prohře PSG, ale o pěti červených kartách udělených v nastavení. Nejvíc o té poslední, kterou dostal Neymar za pohlavek Álvaru Gonzálezovi. I když to Španěl popřel, brazilská hvězda ho znovu obvinila z rasismu. Zároveň ale Neymar připustil, že se choval jako blázen.

Neymar dostal červenou kartu jako poslední, když VAR upozornil hlavního rozhodčího, že zezadu uhodil Álvara Gonzáleze. Měl reagovat na to, že ho nazval „opičím zk***ysynem.“ Španěl to popřel s tím, by se Neymar měl naučit prohrávat, Marseille si totiž z Parku princů odvezlo 3 body za výhru 1:0.

Jenže Brazilec si trvá na svém. „Včera jsem se vzbouřil. Dostal jsem červenou kartu, protože jsem chtěl uhodit někoho, kdo mě urazil. Nemohl jsem odejít, aniž bych něco neudělal. Uvědomil jsem si, že ti, kdo mají odpovědnost, nic neudělají. Buď si toho nevšimli, nebo to ignorovali,“ napsal Neymar na své instagramové stránce.

„V našem sportu jsou agresivita a urážky součástí hry. Nemůžeš být hodný. Tomu chlápkovi částečně rozumím, ale rasismus je nepřijatelný. Jsem černý. Měl jsem černé rodiče i prarodiče. Jsem na to hrdý a necítím, že bych se měl nějak lišit. Chtěl jsem, aby odpovědní lidé zasáhli. Měl jsem to ignorovat? Ještě nevím. Teď s chladnou hlavou říkám, že ano, ale jde o to, že jsem žádal rozhodčí o pomoc a ti mě ignorovali,“ rozepsal se jeden z nejdražších hráčů světa.

Obránce Marseille Álvaro González reagoval už na první obvinění z rasismu. Napsal, že pro něj v jeho životě není žádný prostor a že má spoustu kamarádů a spoluhráčů různých ras.

„Ten chlápek je blázen. Já se taky tak choval, že jsem se do toho nechal zapojit, ale pořád mám hlavu nahoře. Škody způsobené tím konfliktem jsou katastrofální pro všechny. Barvu kůže si nevybíráme a před bohem jsme si všichni rovni. V neděli jsem prohrál a ztratil soudnost, ale ignorovat rasismus nepomůže. Víš, co jsi řekl. A já vím, co jsem udělal,“ dodal s tím, že přeje světu hlavně víc lásky a konec rasismu.

Nic to nemění na tom, že po vyloučení bude podle všeho v dalším zápase PSG chybět, francouzští mistři přitom nezažívají dobrý start do nové sezony, ve dvou zápasech zatím nedali gól a na kontě mají dvě porážky.