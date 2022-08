Manýry „monstra“: Mbappé se hádal s Neymarem, strčil Messiho a urazil se

Neymar proniká s míčem do vápna • Reuters

Dva zápasy, šest bodů a deset nastřílených gólů. Začátek snů? Kdepak. Napětí v hlavním městě Francie by se dalo krájet. Ego Kyliana Mbappého přerostlo Eiffelovu věž. Vedení Paris Saint-Germain svolalo krizovou schůzku, aby přestřihlo drátek od tikající bomby. Manýry třiadvacetileté hvězdy proti Montpellier (5:2) vystrašily fanoušky. „Stvořili jsme monstrum,“ obávají se.

První penaltu zahodil, a když se hrnul k další, po cestě strčil do Lionela Messiho a s Neymarem vedl živou debatu o tom, že kopat by měl zase on. Já jsem král a vy moji poddaní. Tak se dalo volně přeložit chování Kyliana Mbappého.

Tím jeho představení nekončilo. Když mu Vitinha v brejkové situaci nenahrál, zastavil pohyb směrem dopředu, urazil se a rozhazoval rukama. Přitom kdyby pokračoval, akce se vyvinula tak, že mohl skórovat do odkryté branky. Jenže chyběl na zadní tyči...

„Takhle to teď bude fungovat?“ zděsili se příznivci PSG na sociálních sítích, kde se strhla lavina kritika na Mbappého manýry. „Není se čemu divit, stvořili jsme monstrum,“ narážel další fanoušek na megalomanskou smlouvu.

Ta sice odrazila nájezd Realu Madrid a třiadvacetiletého forvarda udržela v Parku princů, jenže za jakou cenu? Kromě tučné výplatní pásky a macatého podpisového bonusu dostal Mbappé i pravomoce přesahující jeho fotbalové povinnosti.

Stal se ztělesněným symbolem projektu PSG, kdy má právo zasahovat do směřování klubu. Jako třeba při výběru nového trenéra. Nebo rovnou rozhodovat na hřišti místo něj...

Neymar si však míč vzít nenechal, Mbappé tak jen sledoval, jak pokutový kop s přehledem proměnil. A zatímco se brazilský kouzelník radoval ze vstřelené branky, Francouz mu sotva pogratuloval.

Doutnalo to v něm. Žít ve stínu? Neexistuje! „Je to jeho místo,“ podotkl Thierry Henry. „Všichni vědí, co dokáže. Nikomu nic dokazovat nemusí,“ zastal se ho.

„U PSG je vždycky nějaký problém. Vyhrálo 5:2, ale stejně se mluví jen o Mbappém,“ poznamenal Henry. „Minulý rok se zase neustále řešil Neymar. A takhle to bude pořád,“ narážel na střet eg hvězdných hráčů.

Paris Saint-Germain jich má totiž moc. A sladit všechny do fungujícího orchestru představuje maturitu z alchymie. Navíc to chce i cit a schopnosti psychologa s individuálním přístupem. Není divu, že v Parku princů vyhořela celá řada trenérů.

Od nové sezony vede PSG Christophe Galtier, jenž si renomé vybudoval v menších klubech. Tohle je jeho první velké angažmá.

„Musí najít správnou chemii pro hvězdné trio vepředu,“ radil Henry a pokračoval: „A taky je učinit šťastnými... Hodně štěstí.“

To bude potřebovat, protože sezona sotva začala a už se zajiskřilo. Aby nedošlo k detonaci, sportovní ředitel Luís Campos si zavolal Mbappého s Neymarem a urovnal jejich spor. Zároveň jim připomněl, za jakým účelem oblékají dres PSG – dokráčet na vrchol Ligy mistrů.