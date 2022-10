Messi nevydělává balík jen fotbalem: obří investice v technologickém ráji

Lionel Messi dosáhl na fotbalových trávnících téměř na všechny prestižní trofeje, ve sbírce mu chybí už jen jediná. Na mistrovství světa s Argentinou dosud nebodoval. Další šanci na nápravu má na blížícím se šampionátu v Kataru. A současný hráč Paris Saint-Germain už s předstihem oznámil, že bude i poslední. Čas prostě nelze zastavit, a proto se 35letý kanonýr poohlíží také po tom, co by mohl dělat po fotbalové kariéře. Hlavním zdrojem peněz i zábavy by měl být jeho nový holding v Silicon Valley.