U triumfu Lens nad PSG asistoval VIP host Šmicer. Poklonil se mu Henry

Pro šejky z Parku princů už je titul z Ligue 1 považován téměř za samozřejmost každým rokem. Předloni přesycení favorita domácí scény využili v Lille. PSG totiž mnohem více kouká na úspěch v Lize mistrů, který se zatím ne a ne dostavit.

A co francouzský rybníček v právě probíhající sezoně? Pařížané sice stále nejvyšší soutěž vedou, ale hned na začátku roku zadělali na drama. Přijeli na severovýchod země, kde frčí těžba, ocel, koks a fotbal. Představili se na půdě druhého Lens.

Region je znovu ponořen do fotbalové horečky. Stade Bollaert-Delelis, kde Racing hraje domácí zápasy, má kapacitu přes 41 tisíc diváků. V samotném městě přitom žije zhruba o deset tisíc obyvatel méně.

Tamní Racing vyhrál Ligue 1 jedinkrát. V roce 1998 u toho byl i český záložník Vladimír Šmicer , jehož francouzské angažmá vystřelilo do Liverpoolu a v Lens je dodnes za ikonu. Však byl také pozván jako čestný host klubu na trhák proti PSG a před výkopem se ukázal ve středovém kruhu. Šmicer si tak mohl vychutnat aplaus ochozů, které nezapomněly, kdo pomohl získat Racingu v devadesátkách titul. Pak už někdejší český reprezentant mohl jen sledovat, jak jeho následovníci předčili lídra soutěže.

Šmicer se po zápase tetelil blahem ve francouzské televizi. Radost mu pochopitelně udělali domácí fotbalisté ziskem tří bodů, ale v přímém přenosu navíc „Štístkovi“ složil poklonu slovutný Thierry Henry.

Po Šmicerovi v Lens zakotvil mj. i Radek Bejbl. To už ale slavná éra Racingu končila. V památném roce 1998 se jednalo o tým bez větších hvězd. Jaká to paralela s nynějším kádrem, který opečovává dosud v podstatě neznámý kouč Franck Haise. Ten dostal velkou manažerskou šanci až v roce 2020 právě v Racingu. Do té doby jako hlavní kouč v nejvyšších dvou soutěžích angažmá hledal marně.

Přehlížený trenér vede do boje podobně laděný tým. Nemůže být sice řeč o úplně neznámých hráčích, ale těžko bychom na soupisce Lens našli opěvované hvězdy. Takové borce přitahují jiné francouzské značky.

Na základě hodnoty kádru by se Lens nedostalo ani do evropských pohárů. Kapitánem a srdcem záložní řady je Seko Fofana. Skvělé francouzské angažmá prožívá Polák Przemyslaw Frankowski. Hlavním střelcem týmu je Belgičan Loïs Openda. V Lens našel svůj fotbalový ráj i obránce Kevin Danso. Racing vyslal své zástupce i do Kataru. Společně s Opendou a Frankowskim se objevil na MS také Ghaňan Abdul Samed.

Teď skromný celek bojuje minimálně o vstupenku do Ligy mistrů. Přitom někteří věrní pamatují i poslední anabází klubu o patro níže. Jean – Louis Leca, Florian Sotoca a Steven Fortes zažili zápolení v Ligue 2.

Teď všichni kolem žlutočervených zažívají po více než dvou dekádách velké déjà vu. Francouzský titul je sice stále daleko, ale v Lens mohou směle pokukovat po pozlátku s názvem Champions League.

TOP 5 NEJDRAŽŠÍCH HRÁČŮ LENS

HRÁČ POZICE NÁRODNOST VĚK TRŽNÍ HODNOTA Seko Fofana střední záložník Pobřeží slonoviny 27 30 mil. Facundo Medina střední obránce Argentina 23 15 mil. Kevin Danso střední obránce Rakousko 24 14 mil. Loïs Openda útočník Belgie 22 12 mil. Salis Abdul Samed střední záložník Ghana 22 10 mil.

* hodnota hráčů udávána v eurech