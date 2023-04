Vždyť ani nemá licenci! Still, kluk od počítače, ve Francii boří hranice

Will Still má s hráči vřelý vztah. Na snímku s Japoncem Junjou Item • profimedia

Will Still • profimedia

Will Still je v roli kouče Stade Reims úspěšný • profimedia

Ondřej Vetchý alias Jirka Luňák v seriálu Okresní přebor a Will Still. Víte, co mají oba společné? • koláž iSport.cz

Když se ke kormidlu provinčního francouzského celku Stade Reims dostal 13. října loňského roku jistý Will Still, fotbalový svět se ptal, co je to za klučinu. Jako hlavní kouč začal u týmu totiž působit den před třicátými narozeninami. Zasvěcení ve Francii rámcově věděli, protože už v klubu pracoval jako asistent, přesto byla obrovská senzace, když teprve třicetiletý chlapík dostal na starost celek z Ligue 1 jako šéf lavičky. Jenže provizorium se změnilo v majstrštyk.

V útlém mládí to nevypadalo, že jeho jméno bude postupně skloňovat fotbalová veřejnost ve velkém. Rodák z menšího belgického města Braine-l'Alleud se pyšní po rodičích také anglickými kořeny. Postupně v sobě našel zalíbení pro kopanou jako miliony kluků po celém světě. Protloukal se skrze mládežnické výběry St. Truiden a Mons, tedy žádné extra zavedené adresy, nicméně ani tam se Stillovi nedařilo, jak by si představoval. Proto odešel do amatérského týmu Tempo Overijse. Na trofejemi ověnčenou kariéru to tenkrát nevypadalo.

Když se ale v sedmnácti rozhodoval co dál dělat, byla trenéřina jasná volba. Parafráze na jednu ikonickou televizní reklamu let minulých se přímo nabízí. Jak se ale ještě jako teenager zhlédl v trenérské profesi, je minimálně úsměvné.

Stilla totiž uchvátila série PC her Football Manager a Championship Manager. Sám o sobě tvrdí, že zdokonalování v těchto hrách ho dovedlo k rozhodnutí, že se vrátil ke kořenům svých anglických rodičů, aby se z něj stal uznávaný trenér. Jenže už tam začal jeho boj za sen. „Rodiče si nepřáli, abychom měli s bratry doma playstation a jediná fakt dobrá fotbalová hra na PC byl tenkrát Football Manager. Bylo to vtipné, když jsem mluvil s kamarády nebo bratry. Bylo mi osm, devět let, když jsem začal hrát a říkal jim, že jdu dělat kariéru,“ vyprávěl Still.

V sedmnácti se pak jako zkušený hráč Football Managera přestěhoval do Anglie, aby mohl studovat na Myerscough College obor jeho srdci nejbližší. Jen u teorie však nevydržel. Už v roce 2011 se stal asistentem trenéra v Prestonu v kategorii do 14 let. Po studiu se ale vrátil do Belgie a postupně pracoval pro St. Truiden, kde se neprosadil coby mládežnický fotbalista, následovaly štace v Lierse, Berschootu či dokonce Standardu Lutych, což už je adresa hodná pozornosti. Jenže Still všude působil jako videoanalytik, scout či případně asistent asistenta a přiznejme si, že tohle jsou pánové, kteří sice mohou odvádět pro klub mnoho užitečného, ale záře reflektorů mívá spadeno na jiné chlapíky.

Naprosto zásadním se pro belgického kouče stal rok 2021. Tou dobou už třetí sezonu trpělivě čekal na svou šanci jako asistent týmu Beerschot sídlícího v Antverpách, který momentálně hraje belgickou nejvyšší soutěž. V lednu zmíněného roku však Still dostal svou první možnost stát se hlavním koučem, protože dosavadní lídr kabiny Hernán Losada zvolil odchod do MLS a Still dostal šanci Beerschot dovést do konce ročníku. Přestože s velmi skromným klubem dosáhl 9. místa pouze bod za skupinu, která v Belgii hraje o pohárovou Evropu, vedení v něm potenciál nevidělo natolik, aby se se Stillem dohodlo na podmínkách a přivedlo zkušeného Petera Maese.

S klubem se Still rozešel v dobrém a do médií poslal vzkaz hodný velkých trenérů. „Už nejsem trenérem Beerschotu, ale ohlížím se zpět s uspokojením a dobrým pocitem. Nejsem nahněvaný, že tato kapitola končí. Dostal jsem příležitost rozvíjet se jako hlavní trenér a hodně jsem se naučil. Jsem za to vděčný celému vedení klubu. Bylo mi ctí spolupracovat s fantastickými lidmi: příznivci, médii a samozřejmě hráči a zaměstnanci. Děkuji mnohokrát a brzy se uvidíme. Přeji klubu všechno nejlepší.“

Možná už tenkrát tušil, že se jeho kariéra rozjela směrem, ve který doufal jen ve skrytu duše jako teenager u počítače jako vášnivý fanoušek West Hamu United. Laso ale přiletělo z druhé strany Kanálu La Manche - z Francie, konkrétně Stade Reims zatoužilo po tomto nažhaveném mládenci, aby dělal asistent Španělu Óscaru Garcíovi a Still kývnul.

Pro svět velkého fotbalu je navíc dostatečně jazykově vybaven. Mluví anglicky, francouzsky a holandsky, takže s přesunem do již třetí země v jeho fotbalovém rozkvětu nebyl problém. Víte, s čím ale nastaly komplikace? S trenérskou licencí. Ikonický Jirka Luňák ze seriálu Okresní přebor o tom ví svoje. Still totiž po čtyřech měsících z Remeše odešel zpátky domů. Důvod byl ryze racionální. „Moje profesionální licence UEFA byla registrována v Belgii, takže jsem musel často pendlovat mezi Remeší a Belgií, abych navštěvoval trenérské kurzy, což se ukázalo jako časově neakceptovatelné,“ vysvětlil Still svůj přesun tentokráte do pozice asistenta o deset let staršího slovinského kouče Luky Elsnera ve Standardu Lutych.

Byť se pod mladým tandemem ambicióznímu klubu nedařilo a skončil čtrnáctý, Still zůstával v kontaktu s Remeší a od nové sezony bylo jasno, že se belgický cestovatel znovu bude hlásit v severovýchodní Francii a znovu jako asistent. Jenže to už nemělo trvat dlouho a den před třicátými narozeninami 13. října obdržel Still od klubových bafuňářů dárek.

„S ohledem na neuspokojivé výsledky prvního týmu se vedení Stade Reims rozhodlo odvolat hlavního kouče Óscara Garcíu. Dočasným koučem se stává dosavadní asistent Will Still,“ stálo v oficiálním prohlášení. Jenže tenkrát ještě v Reims nikdo nevěděl, že nový kouč se prostě hledat nebude.

Still ke kormidlu jednoduše nikoho nepustil. Oficiálně tedy první tým Stade Reims vede od 13. října 2022 a Reims pod ním jako pod hlavním trenérem ve francouzské lize prohrálo jediný zápas proti Marseille. Jinak v Ligue 1 posbírala Stillova smečka do 7. dubna 10 výher a 8 remíz. Vyjímají se třeba výsledky 1:1 na půdě PSG či výhry 3:1 nad Rennes a 1:0 nad Monakem.

V Reims se tak tetelí blahem, byť ještě donedávna musel klub platit za každý odkoučovaný Stillův zápas poplatek přes dvacet tisíc liber. Důvodem byla znovu nedostatečná licence mladého Belgičana. „Pokutu už konečně klub nemusí platit, protože začal kurz Pro Licence, na který docházím, což už stačí k tomu, aby dál na klub nebyly uvaleny sankce,“ poznamenal nedávno s úšklebkem Still.

Jméno belgického nadšence už znají i daleko za francouzskými hranicemi. Vždyť tenhle borec, který je mladší než náhradní brankář týmu Nicolas Penneteau a kapitán Júnis Abdelhamid, držel v březnu Reims na 8. místě francouzské ligy.

Příběh jednoho z nejnadějnějších světových koučů se zrodil pro nedostatek fotbalového talentu v kopačkách a v podstatě u počítačové klávesnice, a pokud bude pokračovat dál podobným tempem, dá se očekávát, že Stade Reims nebude jeho poslední štací.