Zajímavou taškařici v posledních hodinách řeší v Paříži. Šéfové ani fanoušci PSG nemohou být dvakrát nadšení. Hvězdy z Parku princů vypadly z Ligy mistrů, takže vytoužený grál znovu nezískají, navíc ani ve francouzské lize to není óda na fotbal, byť Messi a spol. vedou. A právě argentinský fenomén má problém. Po prohře s Lorientem si udělal trip do Saúdské Arábie, jenže mu jej nepovolil kouč Christophe Galtier a pro Messiho přišel trest.

Argentinský útočník bude vzpomínat na tuto sezonu s úsměvem. Dotáhl totiž Argentinu na trůn světových šampionů. Na klubové úrovni to ale pecka není. S PSG sice vede ligu, ale asi jen díky tomu, že soupeři za Paříží klopýtají ještě více.

Ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů ani tentokrát PSG taky nezíská, navíc Messi vypadá, že není ve Francii nejspokojenější a spekuluje se o jeho přesunu do USA, zpátky do Barcelony nebo do Saúdské Arábie.

A právě země, která momentálně zaměstnává Messiho soka Cristiana Ronalda Argentinci zadělala na potíže. Domácí porážka s Lorientem (1:3) byla jen další zbytečnou ztrátou, které pařížské celebrity zažily. Messi si pak řekl, že vyrazí do Saúdské Arábie na výlet. Jenže s pochopením se nepotkal u manažera Christopha Galtiera, který mu cestu nepovolil.

Několikanásobný vítěz Zlatého míče si však ze zákazu příliš nedělal a stejně vyrazil. Jenže buďte Messi a ututlejte během sezony výlet na jiný kontinent. Vše prasklo a PSG jde příkladem. I když je to Messi, dostane trest. Celkem na dva týdny byl veterán suspendován a nezúčastní se tak následujících zápasů proti Troyes a Ajacciu. Pro Messiho je možná podstatnějším trestem, že nemůže ani trénovat s týmem.

Do konce francouzské Ligue 1 zbývá pět kol a PSG drží náskok 5 bodů před Olympique Marseille.