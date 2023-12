Restart Lyonu. Neznámý kouč přinesl svobodu, Tolisso je duševně v pořádku

Někdy se stane, že se úvod do sezony nepovede i těm největším favoritům. Jenže máme prosinec a slovutný Olympique Lyon je nadále polapen v sítích posledního místa Ligue 1. Doby titulů jsou sice pryč, ale i tak je toto umístění pro klub potupné. Ve středu jej navíc čeká velká bitva v odložené dohrávce 10. kola na hřišti Marseille. Lyon jde do utkání s novým generálním ředitelem i neznámým prozatímním koučem Pierrem Sagem, který atmosféru v týmu rozsvítil a možná mu to přinese dlouhodobější smlouvu.

Když o víkendu Lyon padl na půdě Racingu Lens 2:3, byl to vlastně jen kolorit posledních týdnů. V této sezoně vyhrál Lyon jediné utkání francouzské ligy a se sedmi body se krčí na posledním místě tabulky.

Nejprve to taky odnesl zkušený a respektovaný kouč Laurent Blanc. Na jeho flek usedl trenérský mlíčňák Fabio Grosso. Mistr světa 2006 s italskou reprezentací i zlatý hoch Lyonu coby hráč o dva roky později však nebyl nejlepším tahem. Poštval si proti sobě kabinu, když nestavěl důležité hráče v čele s Alexandrem Lacazettem. A když do médií údajně z úst jednoho z hráčů proniklo, že Grosso je nejhorší kouč, kterého kdy zažil, Ital to vzal jako otevřenou válku. V Lyonu dokonce následně zrušil trénink, aby onoho „záškodníka“ našel.

„Pokud si myslíte, že za výsledky můžu já, běžte za prezidentem klubu, ať mě vyhodí. Myslím, že na vině je celý kolektiv. Pokud jsem na odstřel, tak to ale řekněte nejdřív mně,“ údajně dle zdrojů L’Équipe hulákal Grosso v kabině. Doslova za několik hodin už se balil.

A do této atmosféry a výsledkové mizérie přišel muž z juniorské akademie Lyonu Pierre Sage. Hovořilo se a stále se hovoří o jménech jako Jorge Sampaoli či Igor Tudor. Zatím je však kolem pozice kouče tajemno. Sage totiž začal u A-týmu jinak než jeho předchůdce Grosso. Z klubu jdou zvěsti, že atmosféra v kabině je naprosto odlišná. I výkon Lyonu v Lens vypadal, že by to mohlo fungovat. Jasně, Olympique sice znovu padl, ale opticky se jednalo o nejlepší výkon týmu v této sezoně.

„Byl to náš první krok. Hodnota tohoto zápasu spočívá v tom následujícím. V Marseille musíme potvrdit dobrý výkon. Musíme hrát chytře a využít chyb soupeře. Snažím se jen hráče osvobodit od rozhodnutí, která musím dělat já. Na nich jsou jen rozhodnutí na hřišti v daném okamžiku. A pokyny? Vždy záleží na hráčích, jestli se jich budou držet. Musíme pokračovat správným směrem,“ pronesl po duelu v Lens osobitým způsobem Sage. Psychologii nikdy nepodceňuje a snaží se naslouchat svým svěřencům, což ukazoval poslední roky v mládežnické akademii. Zároveň je jeho vzorem Pep Guardiola.

Hledá pozitiva i tam, kde ostatní rezignovali

Sage je prostě trenérem, který fotbal miluje z podstaty věci. Sice doma nemá tituly mistrů světa jako Blanc a Grosso, ale je dodnes veleben v mnoha klubech regionu Rhone-Alpes, kde pomáhal hlavně s mladými hráči. Jelikož mu to šlo dobře a metropolí regionu je Lyon, netrvalo tak dlouho a Sage se stal koučem tamního celku Olympique Lyon do 16 let. Později stanul v čele lyonské mládežnické akademie, kde udělal revoluci v oblasti mentální přípravy, kdy klade důraz na psychologii jednotlivců a na styl hry zmíněného Guardioly či Marcela Bielsy.

Ve 44 letech mají mnozí trenéři na pažbě už několik trofejí a nespočet odkoučovaných sezon v nejvyšších soutěžích. Sage možná začíná později, ale teď je jeho šance. Někdo by se jí snažil křečovitě držet, když se ho ale zeptali, co přinesl do týmu on osobně, s úsměvem a skromně řekl: „Svobodu. V zápase s Lens bylo několik geniálních momentů, ale to jsem ty kluky nenaučil já.“ Přitom je docela možné, že výsledek, ale hlavně předvedený výkon v Marseille, rozhodnou o jeho další budoucnosti u A-týmu.

„Považuji za šťastné hrát nyní proti Marseille. Je to totiž velký zápas, ve kterém můžeme ukázat, že Lyon je schopen i nyní hrát proti skvělým týmům. Vnímám, že je potřeba dobrý výkon přetavit v body, abychom se posouvali tabulkou nahoru, takže do Marseille jedeme s jasným cílem,“ řekl Sage začátkem týdne v tréninkovém centru Lyonu, kde stále nebyl v pracovním odění záložník Corentin Tolisso, což ale Sage nenechal bez pozitivní reakce.

„Mám radost i z hráčů, kteří nemohou hrát. Vypadá to, že Tolisso bude nadále mimo hru, ale chce jet s námi do Marseille, aby tým podpořil. Proč ne? Hrát sice nemůže, ale duševně je v pořádku. Chce být ve spojení s týmem, což se mi moc líbí. I když nekopne do míče, může přispět k dobrému výsledku, toho si vážím,“ pěl chválu na bývalého středopolaře Bayernu Mnichov Sage.

Právě jeho slova na Tolissovu adresu jasně ukazují, jak přemýšlí. Sage se nesnaží za každou cenu poukazovat na chyby, ale spíše hledá pozitiva i tam, kde ostatní rezignovali, což může být právě onen aspekt, který Lyonu na cestě za lepším místem v tabulce chyběl.

Nyní má klub i nového generálního ředitele Laurenta Prud'hommea, který opustil svou pozici šéfa v magazínu L'Équipe. V Lyonu nahrazuje odvolaného Santiaga Cucciho. Prud'homme tak bude zodpovědný za veškerý chod klubu a bude pravou rukou amerického majitele Johna Textora. Kvůli rozsáhlé restrukturalizaci klubového managementu skončil rovněž v manažerské pozici Thierry Sauvage. V tomto ohledu se ve spojitosti s Les Gones hovoří o návratu brazilské ikony Juninha.