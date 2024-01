Mbappé do Realu, teď už vážně? Mělo přijít ultimátum, ve hře i Liverpool

Kylian Mbappé skóroval proti Monaku, svému bývalému klubu. Do zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou namísto zraněného Marquinhose • Reuters

Kylian Mbappé skóroval proti Monaku, svému bývalému klubu. Do zápasu navíc nastoupil s kapitánskou páskou namísto zraněného Marquinhose • Reuters

Co bude s Kylianem Mbappém? • koláž iSport.cz

Delší přestupová sága ve světovém fotbale neexistuje. Kylian Mbappé do Realu Madrid? „Bílý balet“ o francouzskou superstar dlouhodobě usiluje, v mnoha přestupových obdobích z posledních let se už několikrát zdálo, že vše klapne. Jenže Mbappé přes všechen křik kolem nakonec vždycky zůstal v PSG. V létě mu ovšem končí smlouva, novou se podepsat nechystá. A podle webu Foot Mercato si už tentokrát skutečně plácl s Realem, byť v Anglii se píše i o zájmu Liverpoolu.

Očekávaný transfer byl v minulosti několikrát na spadnutí. Asi nejvíc se vše řešilo na jaře 2022, v Madridu už se chystali na příchod hvězdné posily, Mbappé tehdy ale nakonec odmítl, prodloužil v PSG a shrábl miliardový bonus za podpis.

Jeho vztah s pařížským klubem mezitím prošel řadou zvratů. Od obrovských pravomocí přesahujících hřiště až k letnímu odstavení z kádru kvůli (jak jinak) sporům ohledně dalšího prodloužení smlouvy. Teď se vše alespoň navenek urovnalo, Mbappé hraje a dává góly, v posledních čtyřech soutěžních utkáních se trefil sedmkrát.

„Budoucnost? Pořád jsem se ještě nerozhodl. To je ale teď vedlejší, důležité je, že jsme se s vedením v létě dohodli a všichni se mohou soustředit na výkony na hřišti,“ nechal se slyšet minulý týden po vítězném souboji o francouzský Superpohár proti Toulouse.

Server Foot Mercato ale má jasno. „Mbappé v PSG pokračovat nebude, už před pár dny se dohodl s Realem,“ napsal v neděli večer web, jehož zpráva se okamžitě rozletěla do celého fotbalového světa.

V aktuální smlouvě s PSG má Mbappé klauzuli o ročním prodloužení do léta 2025, kterou ale může aktivovat jen on sám. Zatím tak ovšem neučinil a od 1. ledna může volně jednat s dalšími zájemci, protože oficiálně vstoupil do posledních šesti měsíců stávajícího kontraktu.

Kromě Realu může být ve hře ještě Liverpool, s nímž Mbappé v minulosti také byl několikrát spojován. Britský deník The Times v neděli přišel s informací, která tutový přesun do Madridu zatím vyvrací. Mbappé prý nebyl nadšený, že Real stanovil termín, do kdy se hráč musí definitivně rozhodnout.

Jinými slovy, s ultimáty na Kyliana nechoďte. Proto ještě vše může nabrat směr Premier League, kde by Liverpool byl nejvážnějším adeptem. Mbappé o klubu z Anfieldu i o Jürgenu Kloppovi už dřív mluvil pozitivně.

Takže od léta Real, nebo Liverpool? Anebo se vše zamotá ještě víc, jak je u Mbappého zvykem?