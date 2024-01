Anglická hvězda prchá z Arábie, vzdá se milionů. Další Gerrardův vyhazov?

Vlna lukrativních přesunů do saúdskoarabské Pro League s sebou loni v létě strhla i do té doby významnou postavu Liverpoolu. „Všichni si řeknou, že tam jdu hrát jen pro peníze, ale tak to není. Chtěl jsem klub, v němž se budu cítit žádaným a ceněným. Abyste mě nechápali špatně, nabízené finanční prostředky jsou samozřejmě projevem toho, jak si vás klub cení, ale není to jediný důvod, proč jsem nabídku přijal,“ dušoval se po podpisu kontraktu na 20 milionů týdně Jordan Henderson.

V Al Ettifaq se Henderson shledal s legendou Reds, Stevenem Gerrardem, jehož klub angažoval jako trenéra. „Chtěl jsem, aby zůstal, jenže jsem mu nemohl garantovat, že ve svém věku bude hrát padesát zápasů za sezonu. On si to přebral tak, že už pro nás není důležitý a rozhodl se pro změnu. Rozešli jsme se v dobrém. Nakonec, je to kapitán nejlepšího Liverpoolu v éře Premier League,“ komentoval Hendersonův přesun za 320 milionů korun Jürgen Klopp.

U fanoušků ovšem Henderson, na rozdíl od německého trenéra, pochopení nenašel. Fotbaloví příznivci mu spílali za pokrytectví, jelikož Henderson byl dlouholetým obhájcem práv sexuálních menšin, což se neslučuje s realitou v Saúdské Arábii.

„Měl jsi stát za svými prohlášeními o tom, že jsi naším spojencem. Tvé nynější omluvy nás nezajímají. Činy hovoří hlasitěji než slova,“ vyčetli Hendersonovi LGBTQ+ fanoušci Liverpoolu.

Po hořkém odchodu z Ostrovů nyní záložník doufá ve sladký návrat. Dle zpráv britských médií si Henderson v novém působišti i přes 5 asistencí v 19 startech nemůže zvyknout na ohromné vedro a vlhkost.

K Hendersonově pohodě nepřispívá ani nezájem příznivců Al Ettifaq. Na stadion pro 35 000 diváků jich průměrně zavítá pouze necelých 8 000. Al Ettifaq navíc nevyhrál už 9 utkání v řadě, když se z posledního triumfu radoval ještě v říjnu. Současná 8. příčka (soutěž hraje 18 mužstev) vedení klubu neuspokojuje a nahlas se mluví o konci trenéra Stevena Gerrarda.

„Potřebujeme v přestupním okně posílit. Současná situace jde za každým z nás. Snad na konci ledna uvidíte silnější Al Ettifaq,“ doufá Gerrard v podporu vedení. Pokud by totiž po neúspěšné štaci v Aston Ville skončilo i jeho arabské dobrodružství krachem, bude si novou pozici hledat jen s velkými obtížemi.

To není Hendersonův případ. O člena anglické reprezentace se mají zajímat Newcastle, Crystal Palace, Fulham a dokonce i Chelsea. Jeho vytoužený návrat do Premier League tak nemusí být vůbec daleko. Ruku v ruce s ním ovšem jde i výrazné zlevnění ze současných finančních podmínek. Současných 20 milionů korun týdně Hendersonovi už nikdo další nenabídne.