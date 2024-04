Padouch, nebo hrdina? „Monstrum“ Mbappé už je hlavou v Madridu, ale…

Mbappé je možná nejlepším fotbalistou světa, ale už dlouho se cítí zneuznaný, zejména v rodné Francii, kde jeho bravuru berou jako samozřejmost a vedou úmornou debatu, je-li padouch, nebo hrdina. Vždy tvrdil, že to krajanům nemá za zlé, jako v loňském rozhovoru pro France Football.

„Viděli mě vyrůstat,“ konstatoval. „Vidí mě pořád, každý víkend v Paris Saint-Germain nebo v reprezentaci. A já už roky dávám hodně gólů, pro lidi se to stává normální. Nikdy jsem si nestěžoval, že by mé výkony zlehčovali. Sám jsem nedocenil, co předváděl Messi s Ronaldem. Žijeme v konzumní společnosti, kde platí: Je to dobré, ale udělej to znovu. A to, že jsem v Paříži… Myslím, že to nepomáhá, je to rozdělující tým, rozdělující klub. To přitahuje drby, ale mě to netrápí. Vím, co dělám a jak to dělám.“

Ironií je, že dospěl do postavení, kdy je zosobněním odstředivých sil PSG, produktem bezohledné kultury, která prostupuje Parc des Princes, čím dál víc polarizujícím hráčem a destabilizačním faktorem, vytvářejícím minimálně tolik potíží, kolik jich řeší. To, že se trhliny rozšiřují a veřejnost se dělí na tábory, jež si ruku sotva podají, odkrylo čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou.

„Nebudu se schovávat,“ vyhlásil před úvodním utkáním v Parku princů. Barca ale vyhrála 3:2 a Mbappé to schytal. Deník Le Parisien soptil, že neviditelný kapitán stál PSG vítězství. „Na levé straně nepůsobil absolutně nijak, za celý večer zaznamenal pouze jeden úspěšný driblink a tři střely, z nichž žádná nenašla cíl. Třináctkrát ztratil míč a jeho nedostatek koncentrace, klidu a nadšení brzdil tým. Chvílemi to vypadalo, jako by PSG hrálo s deseti muži.“

L'Equipe mu udělil odsuzující známku 2/10. „Nepředvedl vůbec nic a pro hráče jeho formátu není většího prohřešku. Nemůže mít takový zápas, když je vůdcem útoku. Chyběl mu zápal, nebyl dobrý a vypadal nešťastně, což v bitvě