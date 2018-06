Ajax ho naštval, tátu neposlechl a žene do Říma. Ovlivní Kluivert Schicka?

Mohamed Salah z Liverpoolu v souboji se stoperem AS Řím Konstantinosem Manolasem • Reuters

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím • ČTK

Kouč AS Řím Eusebio Di Francesco se snaží zachytit míč a zrychlit rozehrávku svých svěřenců • Reuters

Útočník Patrik Schick na finále Ligy mistrů s AS Řím nedosáhl • ČTK

Hráči Liverpoolu slaví postup do finále Ligy mistrů • Reuters

Zklamaný obránce AS Řím Alessandro Florenzi • ČTK

Zklamaní fotbalisté AS Řím včetně Patrika Schicka po semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem • Reuters

Slovinský sudí Skomina uděluje žlutou kartu hráči AS Řím v semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu • Reuters

AS Řím oznamuje posilu na Twitteru. Kdo se skrývá pod maskou? • Twitter

Patrik Schick se raduje ze své druhé branky v dresu AS Řím v italské lize • Reuters

Justin Kluivert míří z Ajaxu do AS Řím • twitter.com/OfficialASRoma

AS Řím už brzy potvrdí novou posilu. Stane se jí 19letý talent Ajaxu Justin Kluivert. Obounohý křídelník, o jehož služby měl velký zájem Manchester United či Tottenham. Nejstarší syn bývalého legendárního střelce Barcelony však brzkým odchodem do Itálie nepotěšil svého otce. Ten chtěl, aby jako on vydržel ještě chvíli v Ajaxu. Místo toho si ale Justin postavil hlavu a od nové sezony bude spoluhráčem Patrika Schicka. Jak jeho příchod kádr „vlků“ ovlivní?

Jaký otec, takový syn? Ne tak docela. Patrick Kluivert odešel z Ajaxu v 21 letech do AC Milán. Syn Justin zvolil odchod už o dva roky dřív. Navíc do AS Řím. Jenže zatímco mladý talent nizozemského fotbalu má za sebou teprve první sezonu v A-týmu, otec v 21 letech nastoupil ve 100 zápasech a nastřílel přes 50 branek.

I proto apelovala někdejší hvězda Barcelony, aby s odchodem z mateřského klubu počkal a odehrál v dresu Ajaxu alespoň jednu sezonu. „Bylo by to pro něj lepší. Vždyť je mu teprve devatenáct,“ namítal.

Justin stejně neposlechl. Po incidentu, který měl s členy vedení Edwinem van der Sarem a Markem Overmarsem, chtěl odejít za každou cenu.

Důvod? Bývalí slavní fotbalisté zatajili mladému Kluivertovi, že se o něho vážně zajímá anglický Tottenham, který už z Ajaxu přivedl stopera Davinsona Sáncheze.

Úmysl Spurs byl takový, že Kluiverta koupí, ale nechá jej ještě dva roky v Amsterdamu. Načež ale zmíněná dvojice nechtěla přistoupit. Naopak tlačila na hráče, aby podepsal novou smlouvu. Když se o tom Kluivert mladší dozvěděl, byl rozhodnutý, že z klubu odejde.

Ačkoliv podle spekulací britského tisku nabízel Tottenham větší odstupné, nakonec se z přestupu radují v Římě. Sportovní ředitel Monchi vyjednal s Ajaxem přestupovou sumu 18 milionů eur a talentovaný fotbalista se od léta převlékne do oranžové.

Stane se tak další velkou ofenzivní zbraní „vlků“. Přímou konkurencí však pro českého reprezentanta Patrika Schicka Kluivert není. Alespoň zatím. Jeho role na hřišti totiž je na levém křídle, kde se mu hraje nejlépe. Ačkoliv je obounohý, často využívá pravou nohu, se kterou vstřelil i více branek. Tlačit tak bude především na Stephana El Shaarawyho.

Schick tak bude i nadále bojovat o místo na hrotu s Edinem Džekem a na pravém křídle je jeho největším konkurentem turecký supertalent Cengiz Ünder, který v minulém ročníku vstřelil hned několik důležitých branek.

I Kluivert se v uplynulé sezoně v dresu Ajaxu činil. Vstřelil deset gólů. Pouze Kylián Mbappé (13) v PSG a Mason Mount (14) z Vitesse Arnhem jich vstřelili v Evropě z hráčů do 20 let víc.

Svůj debut si Kluivert odbyl v lednu 2017 a v ten samý rok si zahrál i ve finále Evropské ligy proti Manchesteru United. Ajax tehdy podlehl výběru Josého Mourinha 0:2. Nikomu však neuniklo, když se portugalský kouč po utkání vrhl ke Kluivertovi a promlouval mu do duše. Tehdy se proslýchalo, že by jej Mourinho rád přivedl do Anglie. Získat ho však nedokázal. Od léta se z něho místo „ďábla“ stane „vlk“.