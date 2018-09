AS Řím s Schickem po pěti zápasech vyhrálo, AC se trápí

AS Řím doma otevřel skóre už ve druhé minutě díky přesné raně Cengize Ündera. Do poločasu zvýšili Javier Pastore pohotovou patičkou a Stephan El Shaarawy střelou do odkryté branky po Ünderově přihrávce. V 87. minutě dokonal debakl Frosinone Aleksandar Kolarov. Schick na první soutěžní gól v sezoně dál čeká.

Tým kouče Eusebia Di Francesca před úterním domácím utkáním LM s Plzní ještě v sobotním římském derby vyzve Lazio. To zvítězilo 2:1 v Udine, za které odehrál úvodních 73 minut český záložník Antonín Barák. Lazio v Serii A zvítězilo počtvrté za sebou a je třetí.

AS, kterému v neúplné tabulce patří desátá příčka, dnes nastoupil v sestavě: Olsen - Santon, Manolas (46. Marcano), Fazio, Kolarov - De Rossi (82. Luca Pellegrini), N'Zonzi - Ünder, Pastore (67. Zaniolo), El Shaarawy - Schick.

Juventus rozhodl o triumfu nad Boloňou už v úvodních 16 minutách. Nejprve se poprvé v novém ročníku trefil Paulo Dybala a pojistku přidal Blaise Matuidi po přihrávce Cristiana Ronalda. Hosté nenavázali na minulou nečekanou výhru nad AS Řím a v tabulce jsou na 18. místě.

Roli favorita na svém hřišti potvrdila i Neapol, která porazila Parmu 3:0. Dva góly dal Arkadiusz Milik a jeden Lorenzo Insigne. Svěřenci Carla Ancelottiho ztrácejí z druhé pozice na Juventus tři body.



Fotbalisté Sassuola porazili Spal na jeho hřišti 2:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo za Juventus a Neapol. Skóre otevřel po hodině hry Claud Adjapong, vítězství hostů zpečetil v závěru střídající Alessandro Matri.

Jako první se do vyložené šance dostali domácí, ale Sassuolo podržel několika skvělými zákroky brankář Andrea Consigli. Prosadil se až na opačné straně hřiště italský reprezentant do 21 let Adjapong, který v této sezoně nastoupil poprvé.

Spal nenašel odpověď, naopak ještě jednou inkasoval a po třetí prohře klesl na osmou příčku o skóre za Janov. Pořád je na tom ale výrazně lépe než slavný AC Milán. Svěřenci Gennara Gattusa neudrželi vedení v Empoli, remizovali 1:1 a s jediným vítězstvím z pěti zápasů jim patří až 14. místo.

Italská fotbalová liga - 6. kolo:

Udine - Lazio Řím 1:2

Branky: 80. Nuytinck - 61. Acerbi, 67. Correa

AS Řím - Frosinone 4:0

Branky: 2. Ünder, 28. Pastore, 35. El Shaarawy, 87. Kolarov

Bergamo - FC Turín 0:0

Cagliari - Sampdoria Janov 0:0

FC Janov - Chievo 2:0

Branky: 42. Piatek, 54. Pandev

Juventus Turín - Boloňa 2:0

Branky: 11. Dybala, 16. Matuidi

Neapol - Parma 3:0

Branky: 47. a 85. Milik, 4. Insigne



Spal - Sassuolo 0:2

Branky: 59. Adjapong, 90. Matri

Empoli - AC Milán 1:1

Branky: 71. Caputo z pen. - 10. vlastní Capezzi