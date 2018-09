Krejčího radost, Schick přihlížel ztrapnění AS. Vytáčí mě to, zuřil kouč

Nejprve k pozitivním emocím na straně domácích. Ladislav Krejčí téměř celou minulou sezonu proseděl na lavičce, ani „čuchnout“ nedostal ani v úvodních čtyřech kolech probíhajícího ročníku Serie A. Jenže Boloně to nešlo, takže v neděli trenér Filippo Inzaghi zavelel – jdeš na plac!

Krejčího čekala pořádná fuška. Na trávník předposledního celku italské ligy vyběhly hvězdy AS Řím, semifinalisty posledního ročníku Ligy mistrů. Jenže i velký favorit se momentálně trápí, což se nakonec v Boloni potvrdilo.

Český záložník obsadil svůj typický post na levém kraji, odváděl především spousty černé defenzivní práce. AS Řím drželo většinu zápasu územní převahu a dominovalo na míči, hráčům Boloni zbývalo pouze kompaktní posouvání v bloku a hledání skulinek při rychlých brejcích.

Krejčí se v prvním poločase dostal k jednomu zajímavému centru, který ale spoluhráči nedokázali zužitkovat. Při pokusu o kličku a rychlé uvolnění zase skončil v autu. Na trávníku vydržel celý zápas, na konci už toho měl viditelně dost. Muž s číslem 11 se vydal ze všech sil a přispěl k tomu, že Boloňa jako celek svůj taktický part zvládla.

Ve 36. minutě se po krásné individuální akci prosadil Federico Mattiello, když levačkou na okraji vápna zakroutil míč nádherně na zadní tyč bezmocného gólmana Robina Olsena. Šlo o první ligovou branku Boloni po 564 minutách, zároveň premiérovou v aktuální sezoně. Římané se snažili o rychlou odpověď, ale žádnou ze slušných šancí nedostali do sítě, několikrát výborně zachytal domácí brankář Lukasz Skorupski.

Ze strany AS šlo o marné trápení, které celý zápas jen z lavičky sledoval český forvard Patrik Schick. Pomalá hra, ani známky odpovídajícího nasazení, prakticky žádná šance. Naopak nadšení domácího souboru vyprodukovalo rozhodující akci. Ta dokonale demonstrovala naladění i přístup obou jedenáctek.

Diego Falcinelli rozjel na pravém křídle rychlou brejkovou akci, z vlastní poloviny s ním sprintoval i Federico Santander. Domácího útočníka obránci AS vůbec nezachytili a ten precizní akci dotáhl do gólového konce – 2:0, což znamenalo i konečné skóre.

„Když držíte míč 74 procent času a prohrajete 0:2, znamená to, že je něco špatně ve vašem přístupu. Tohle není o nějaké taktice, ale o touze a vášni. Nemáme v sobě žádný zápal. To se nedá naučit. Sám jsem hrál a vím, co znamená, když je fotbalista dole,“ povzdechl si římský trenér Eusebio Di Francesco.

Ani neskrýval, že jeho hráči zápas absolutně nezvládli. „Zkoušíme všechno, abych hráče probral, bohužel se nedokážeme prosadit v pokutovém území. Dáme snad 280 centrů do vápna, kde ale nabíhá jediný Džeko. Takhle to opravdu nechceme,“ zuřil kouč. "V obraně nám zase chybí jistota, z ní pramení takové trapné výkony. Vytáčí mě, že v přípravě jsme něco dokolečka trénovali a v naší hře to teď vůbec není,“ zlobil se.

Na mužstvo, které na jaře slavně vyřadilo ve čtvrtfinále Ligy mistrů Barcelonu, prší drtivá kritika. AS vyhrálo z pěti kol jediné utkání, vstup Ligy mistrů přinesl jasnou prohru 0:3 s Realem. V létě odešli důležití hráči sestavy (gólman Alisson Becker, záložníci Radja Nainggolan, Kevin Strootman). Nové tváře se zatím příliš nechytají a mužstvo zabředává do hlubší a hlubší krize.

Fanoušci vyzývají k odchodu sportovního ředitele Monchiho, který je za obměnu kádru odpovědný. Pod tlakem se ocitl i trenér Di Francesco. Protože v týmu, který už v úterý 2. října vyzve Viktoria Plzeň, momentálně nefunguje vůbec nic.