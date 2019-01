Higuaín chce odejít z AC. Klidně mu dám svou večeři, přemlouvá kouč | iSport.cz

O získání Argentincových služeb mocně stojí anglická Chelsea. V klubu řeší problém s útočníky, který trvá po odchodu Diega Costy. Díru po něm měl vyplnit Álvaro Morata z Realu Madrid, jenže šestadvacetiletý Španěl se od příchodu do Londýna v červenci 2017 pere sám se sebou a gólů moc nedává. Klub hodlá vyřešit útočníkovo pošramocené sebevědomí jeho odchodem, tím pádem musí řešit jeho nástupce.

Londýnský velkoklub trénuje od léta bývalý kouč Neapole Maurizio Sarri. Vedení “blues“ se rozhodlo vyhovět přání svého trenéra a přestupovým číslo jedna se stal právě Higuaín. Argentinec se zná se Sarrim ze společného působení v Neapoli.

Vyhlášený šutér pod výjimečným koučem našel druhou mízu a v sezoně 2015/16 s 36 vstřelenými ligovými brankami ovládl tabulku střelců Serie A. Zároveň vyrovnal historický rekord italské nejvyšší soutěže. Životní forma vynesla Higuaínovi přestup do konkurenčního Juventusu a Neapoli vydělal slušný balík do klubové pokladny – 90 milionů euro (2,3 miliardy korun).

V následujících dvou sezonách Higuaín na svoji výjimečnou střeleckou formu nenavázal, ale s Juventusem dokázal vyhrát dva ligové tituly, které mu s Neapolí vždy unikly, jelikož jeho 36 branek stačilo pouze na druhé místo v tabulce právě za suverénním týmem z Turína. V létě však musel Higuaín odejít na hostování s opcí na přestup do AC Milán, aby uvolnil místo v šatně Juventusu Cristianu Ronaldovi.

Od léta tak působí Higuaín v dresu AC Milán, které za jeho hostování zaplatilo astronomických 18 milionů eur (468 milionů korun). V červenočerném dresu zatím není ve své kůži a za patnáct ligových startů si připsal pouhých šest ligových branek. Milánští od zkušeného střelce čekali rozhodně víc. Přesto má Higuaín laso z anglické Premier League.

Pramalou radost z celé situace má trenér AC Milán a klubová legenda Gennaro Gattuso. „Momentálně je Higuaín hráč Milána a snažíme se ho udržet. Nevím, co se stane. Kdyby to bylo na mě, nechám ho u sebe bydlet a dám mu svoji večeři,“ řekl Gattuso na pozápasové tiskové konferenci po výhře 2:0 nad Sampdorií, která posunula AC do čtvrtfinále ligového poháru.

„Když se hráč nějak rozhodne, je těžké ho přesvědčit o opaku,“ uvedl Gattuso. Definitivně jasno o útočníkově budoucnosti by mělo být po zápasu italského Superpoháru právě mezi Juventusem a AC Milán, který týmy sehrají 16. ledna v Saudské Arábii a předpokládá se, že v něm Higuaín nastoupí.

Přestup do Chelsea zatím není dohodnutou věcí. Juventus údajně odmítl nabídku výměny za Moratu bez jakéhokoliv doplatku. Anglický klub se potřebuje nechtěného Španěla zbavit, aby mohl zacílit na novou akvizici. Nejvážnější zájem o Moratovy služby projevila španělská Sevilla, jejíž barvy hájí český brankář Tomáš Vaclík. Jednání uvízla na mrtvém bodě kvůli platovým požadavkům.

Juventus by v ideálním případě chtěl Higuaína poslat do Anglie na hostování, na jehož konci by ho musela Chelsea povinně odkoupit. O tom Angličané nechtějí ani slyšet a nabízejí, že by se jednalo pouze o hostování s opcí. Nabízí se tak kompromisní řešení, kdy by Higuaín strávil na hostování v Chelsea následujících 18 měsíců a Angličané by pak měli opci na jeho přestup. Juventusu by v takovém případě požadoval vysoký poplatek za samotné hostování.

A jak zareaguje AC Milán? Klub usiloval i o Moratu, ale snahu získat Španělovy služby vzdal ve chvíli, kdy se o boje o útočníkovy služby zapojily další evropské kluby. Vedení si v současné době stanovilo za přestupový cíl číslo jedna mladého polského útočníka Krzysztofa Piatka z CFC Janov.

Třiadvacetiletý polský zázrak přišel do Itálie v létě a s třinácti ligovými trefami ztrácí na druhém místě tabulky jeden jediný gól na vedoucího Cristiana Ronalda. Janovští však zatím nechtějí o Polákově prodeji ani slyšet.