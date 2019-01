Schick zůstává! AS zamítlo lukrativní hostování, chce "vymačkat" ovoce | iSport.cz

Úvahy a spekulace nad možným půlročním přesunem Patrika Schicka na hostování jsou pasé. Dvaadvacetiletý odchovanec Sparty bude i nadále oblékat dres „giallorossi“. Po setkání hráčova agenta Pavla Pasky s římským sportovním direktorem Monchim se obě strany jednomyslně domluvily na tom, že „projekt Schick“ bude pokračovat ve „věčném městě“.

„S Monchim jsem přímo v Římě absolvoval dvě schůzky. Výstup z nich je jasný: Patrik zůstává v AS. Klub v něm vidí budoucnost a plně s ním počítá,“ řekl deníku Sport hráčův agent Pavla Paska ze společnosti ISM.

Debaty o Schickově odchodu se vedly. Zejména proto, že nejdražší hráč v historii klubu nenaplňuje očekávání. V druhé sezoně v Římě naskočil k osmnácti zápasům, v nichž vstřelil pouze dvě branky. Mizerná bilance a nepříliš velká důvěra od trenéra Eusebia di Franceska, který na hrot mnohem raději posílá zkušenějšího Edina Džeka, rozjela vlnu spekulací. Řada z nich byla blízko pravdě.

Na Schicka se opravdu vyptávala řada zajímavých fotbalových firem. Nabídky s konkrétními podmínkami hostování dorazily z Atlétika Madrid, zájem měla Sampdoria i Fiorentina.

„Je pravda, že během zimy byly na Patrika lukrativní nabídky z Anglie, Španělska, Německa i Itálie. V tuhle chvíli ale není jeho odchod žádné téma,“ zdůraznil Paska.

K Schickově případu se na stránkách renomovaného listu Gazzetta dello Sport vyjádřil i samotný Monchi. V obsáhlém rozhovoru, ve kterém bilancoval svých prvních dvacet pracovních měsíců v AS, označil Čecha za ovoce, které se AS ještě nepovedlo vymačkat.

„Schickův problém není ve fotbalové stránce, ale v osobnostní. Někdy není schopný najít ideální rozměr, aby se vyvíjel. Ještě přesně neví, co by měl dělat. Patrik je v tréninku velmi silný. Všichni to o něm říkají, ale bohužel tyto dovednosti nedovede nepřetržitě ukazovat v zápasech,“ uvažuje nad českým hrotem.

„Musí pracovat na rozvoji osobnosti. Mohli jsme ho poslat na hostování, abychom mu pomohli, jenže nikde nemáte záruku, že by to vyšlo. Dokonalý a bezpečný vzorec neexistuje. Myslím, že Patrik je ovoce, které se nám ještě nepovedlo vymačkat. Ještě jsme s ním nestrávili dostatek času a energie. Je talentovaný, ale adaptace je někdy komplikovaná. Přesto věřím, že už brzo ukáže svoje schopnosti.“

Když Monchi dostal otázku, který transfer se mu za dvacet římských měsíců nejvíce povedl, označil srbského zadáka Aleksandara Kolarova. „Ale také Lorenzo Pellegrini má pro klub velkou budoucnost,“ uvedl. O Schickovi se nezmínil…

Český reprezentant má před sebou možná klíčový půlrok. Potřebuje se mnohem častěji dostat na hřiště a především s poskytnutým časem naložit mnohem lépe než dosud. S trenérem Eusebiem di Franceskem, kterému Monchi i přes drsnou kritiku italských médií věří ještě více než ve chvíli, kdy ho do klubu přivedl, zatím nemá nejlepší vztahy. Respektive Di Franceskova důvěra v Schicka není valná.

To se může změnit jen v případě, že Schick začne střílet branky.

