Škriniarův odchod? Stop spekulacím, nikdo si ho nemůže dovolit, řekl kouč | iSport.cz

Slovenský obránce v Itálii neskutečně vyrostl. Po odchodu ze Žiliny, kde začal s velkým fotbalem, se výborně ukázal v Sampdorii, načež se dočkal velkého přestupu do Interu Mlán. Ve zvučném klubu si už v první sezoně získal pozici lídra. K hlavním postavám celého mužstva patří i v probíhajícím ročníku, díky jeho výkonům se „nerazzurri“ nacházejí na třetí příčce Serie A.

Ačkoliv se mu příliš nedaří v reprezentaci, což často schytává od fanoušků, v klubu si udržuje skvělou formu. A právě díky předvedeným výkonům v modrobílém dresu začaly o 23letého zadáka, který se na podzim obstojně prezentoval také v milionářské Lize mistrů, usilovat neúspěšnější evropské celky. Několikrát ho přímo na stadionu sledovali skauti z Barcelony, mluví se také o zájmu Manchesteru United.

Škriniar má v Interu smlouvu až do června 2022, jedná se o jejím vylepšení. Slovenský klenot si měl říct o téměř dvojnásobně vyšší plat, než pobírá nyní, což se vedení klubu logicky příliš nelíbí. Díky těmto třenicím movití zájemci cítí šanci mladého stopera získat.

Jenže hlavní trenér Luciano Spalletti na nejdražšího slovenského fotbalistu současnosti spoléhá. A nehodlá to měnit. Na nedělní tiskové konferenci po osmifinálovém utkání italského poháru, v němž Inter rozstřílel druholigové Benevento (6:2), vzkázal všem zájemcům, aby přírůstek do defenzivy hledali jinde.

„Nikdo nemá peníze na to, aby ho mohl zaplatit. Jeho cena je nevyčíslitelná. Zůstává tady, protože je nad hranicí toho, co si můžou ostatní dovolit,“ řekl Spaletti s tím, že už ho unavují věčné přestupové spekulace. „Takovéto věci a dohady jen poškozují a oslabují náš klub.“

Cena slovenského reprezentanta se podle aktualizovaného žebříčku CIES Football Observatory pohybuje kolem 65,6 milionů eur. (1,7 miliardy korun). Pokud by ho chtěl někdo skutečně zlanařit, musel by vysázet přes 100 milionů eur (2,6 miliardy korun), čímž by z něj udělal nejdražšího obránce v historii.