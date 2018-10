Slovenský drahokam v kurzu! O stopera Škriniara stojí i Barcelona

Ještě před necelými třemi lety hrál za Žilinu zápas slovenské ligy proti Slovanu Bratislava. Pak Milan Škriniar sbalil kufry a vydal se vstříc italskému dobrodružství. Po sezoně a půl v Sampdorii posunul svou kariéru do Interu, kde pokračuje v raketovém progresu.

V obrozeném celku "Nerazzurri" se vypracoval v klíčového hráče, pravidelně nastupuje v lize i v Lize mistrů. Výkony nepřestává udivovat, v Itálii si ho nemohou vynachválit. Zajímavého hráče, který v mladém věku s přehledem zvládá zápasy na elitní evropské scéně, si všímají i největší kluby.

Už v létě ho naťukával José Mourinho do Manchesteru United, mluvilo se i o zájmu Guardiolova Manchesteru City. Inter ale všechny zvučné zájemce odbyl, místo toho se svým klíčovým hráčem jedná o vylepšení smlouvy, ta stávající platí Škriniarovi až do června 2022.

Do boje o slovenskou fotbalovou personu se vážně zapojuje Barcelona, hovoří se i o zájmu Bayernu Mnichov. Především španělský klub bojuje s těžkou krizí. V lize po 2,5 letech nevyhrál čtyři zápasy po sobě, v osmi duelech inkasoval devět gólů, což se hrdému celku běžně nestává.

V zimě Barcelona určitě bude chtít přivést kvalitního stopera, i vzhledem k tomu, že se zkomplikovalo zranění Samuela Umtitiho. Francouzský mistr světa zatím marně léčí bolavé koleno, hrozí mu operace, která by znamenala pauzu minimálně do konce roku 2018. Navíc nezvykle často chybuje dlouholetá klubová ikona Gerard Piqué.

„Je to jeden z nejslibnějších stoperů na kontinentě. Je mu 23 let, díky své výšce (190 centimetrů) zvládá vzdušné souboje a mimo to garantuje i dobrou rozehrávku,” cituje slovenský deník Šport novináře Ferrana Martíneze.

Barcelona už měla svého skauta na zápase Interu Milán na přelomu roku, teď svůj zájem podle španělských médií ještě zintenzivnila. Škriniar se navíc katalánskému klubu osobně představí už 24. října, kdy ho s Interem na Camp Nou čeká zápas Ligy mistrů.

Španělský mistr má v merku i další zajímavé stopery - média favorizují devatenáctiletého Matthijse de Ligta z Ajaxu Amsterdamu, ve hře je i opora Neapole Kalidou Koulibaly (27), Dayot Upamecano z RB Lipsko (19) a Unai Núñez z Athletic Bilbao (21).

Škriniar přišel na San Siro v roce 2017 ze Sampdorie Janov za 24 milionů eur (624 milionů korun). O rok později si klub cení svou oporu až kolem astronomických 100 milionů eur. "Nedávno skončilo přestupové období, takže to nijak nevnímám a asi bych to neměl ani nijak komentovat. V létě byly nějaké šumy a nic se nedělo, takže si z toho žádnou hlavu nedělám," odpovídal obletovaný stoper na srazu slovenské reprezentace, která se chystá na derby s Českem.

"Zápas Slovensko - Česko je vždy takové derby, ať už je to ve fotbale, hokeji, nebo jiném sportu. To určitě očekávám i teď. Myslím, že i lidé to jinak prožívají. Má být plný stadion, který v Trnavě dlouho nebyl, na to se velmi těšíme," prohlásil jeden z největších defenzivních talentů evropského fotbalu.