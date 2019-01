Juventus není výzva, popíchl Ronalda Zlatan. Prý měl jít do druhé ligy | iSport.cz

Už je tomu půl roku, co geniální útočník Cristiano Ronaldo zamířil do Itálie. Hvězdný fotbalista se po devíti sezonách rozloučil s Realem Madrid a za 105 milionů eur (téměř 2,7 miliardy korun) se vydal do Juventusu. V úvodu nového angažmá se střelecky trápil, pak už ale spustil svůj klasický gólostroj. Po devatenácti odehraných ligových duelech nasbíral čtrnáct tref, což z něj dělá nejlepšího střelce tamní soutěže.

Působení ve „Staré Dámě“, kde se mimo jiné potkává s českou legendou Pavlem Nedvědem, si nemůže vynachválit. Třebaže se mu náramně daří, něco mu tam přeci jen chybí. Je to soupeření s Lionelem Messim, s nímž se dlouhá léta přetahoval. Hráče podobných kvalit zkrátka nemá na italských stadionech šanci potkat.

I proto před nedávnem Argentince vyzval, aby jej napodobil a zamířil do Serie A. „Byl bych rád, kdyby jednoho dne přišel do Itálie. Doufám, že moji výzvu přijme, ale když bude i nadále šťastný v Barceloně, budu to respektovat,“ vzkázal Messimu s tím, že by konečně mohl okusit jinou soutěž než španělskou.

Slova pětinásobného držitele Zlatého míče se dostala až za oceán, kde momentálně působí další velký hráč, Zlatan Ibrahimovic. Jak je známo, švédský hroťák má ve zvyku popichovat ostatní. A příležitost „zaútočit“ si nenechal ujít ani tentokrát. Ronaldův přestup do Turína podle něj nebyl žádnou výzvou.

„Cristiano mluvil o nové výzvě, to je nesmysl. Podle něj je výzva přestoupit do klubu, pro který je úplně normální každým rokem vyhrávat ligový titul. Proč nešel radši do nějakého druholigového týmu, jemuž by pomohl stát se šampionem a postoupit do první ligy? Jít do Juventusu nebyla žádná výzva,“ vzkázal Zlatan, jenž v profesionální kariéře oblékl již deset různých dresů, včetně reprezentačního.

Samotný Ronaldo se k výroku 37letého Švéda zatím nevyjádřil. „Ibrovo“ ego se tak částečně pokusili shodit alespoň někteří příznivci Juventusu, kteří mu na sociálních sítích vyčítají nepřijetí výzvy vrátit se ke konkurenčnímu AC Milán, jenž o jeho služby usiloval.

Zlatan se namísto dalšího comebacku rozhodl zůstat v LA Galaxy, kde podepsal novou lukrativní smlouvu. Zámořskému týmu chce v nadcházející sezoně pomoct k postupu do play off.