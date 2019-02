Nedvěd o Juventusu i dávné nabídce z United. Ronaldo je charakter, říká | iSport.cz

Juventus vyhrál nejslavnější klubovou trofej v roce 1996. Alessandro del Piero pak mohl kolegům z generace kolem Pavla Nedvěda, Gianluigho Buffona, Davida Trézegueta či Fabia Cannavara o tom zážitku jen vyprávět. "Stará dáma" byla ve finále v letech 2003, 2015 a 2017, vždy se ale musela sklonit před soupeřem. Nedvěd teď doufá, že triumf s Juventusem oslaví alespoň jako funkcionář.

"Učinilo by mě to nesmírně šťastným. Chtěl jsem Ligu mistrů vyhrát jako hráč, to se nepovedlo, ale kdybychom ji vyhráli, když jsem součástí klubu, bylo by to skvělé, neuvěřitelný úspěch. Potom bych mohl odpočívat v pokoji," řekl Nedvěd Telegraphu. Nutno říct, že po prohře 0:2 s Atlétikem Madrid v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů "Staré dámě" situaci zkomplikovala...

"Mám příležitost dělat to, co miluji. Vždy tu se mnou dobře jednali, dobře mě platili, myslím si, že tu lidem něco dlužím. Pracovat tu je radost, ale cítím i zodpovědnost," řekl viceprezident klubu, který úzce spolupracuje s prezidentem Andreou Agnellim a sportovním ředitelem Fabiem Paraticim.

Slova chvály jdou přímo od srdce, Pavel Nedvěd neopustil Juventus ani kvůli lukrativním nabídkám jiných klubů, ani když byl klub po korupčním skandálu odkázán k sestupu do Serie B.

"Můj agent tehdy dostal několik nabídek. Jedna z nich byla od Manchesteru United. Vždy jsem byl velkým fanouškem jich a Sira Alexe Fergusona. Dokázal úžasné věci, nevím, jestli to někdo v budoucnu bude schopný zopakovat," řekl. "Ale zůstat bylo docela jednoduché. Všichni, co jsme tu zůstali, jsme přemýšleli o tom samém: co by se s klubem stalo, kdybychom všichni utekli? Cítili jsme zodpovědnost za to, abychom vrátili Juventus zpátky. Klub v nás věřil, pro nás nastal čas tu důvěru oplatit," vysvětlil Nedvěd.

Jako jeden z nejvyšších funkcionářů hrál bývalý kapitán české reprezentace důležitou roli při příchodu Cristiana Ronalda. A z hráče, který je aktuálně nejlepším střelcem Serie A, je nadšený. "Znali jsme ho jako hráče, ale teď jsme ho poznali i jako člověka. Všechny nás uchvátil. Je to víc než fotbalista," popsal portugalskou megastar. "Juventus se k němu perfektně hodí, je to dokonalé spojení" dodal Nedvěd