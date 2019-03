Gól, pak pocit jako mrtvola. Schick se blýskl před Ranierim, těší se na Džeka | iSport.cz

Kapitán AS Řím Daniele De Rossi z penalty srovnal na 1:1 v Portu • Reuters

Velký smutek hráčů AS Řím po vyřazení v osmifinále LM s Portem • ČTK

Zklamaný český útočník Patrik Schick po porážce AS Řím na půdě Porta 1:3 • ČTK

Zklamaný záložník AS Řím Diego Perotti po prohře 1:3 na hřišti Porta • Reuters

O vítězství AS Řím rozhodl gólem z 33. minuty Patrick Schick • Profimedia.cz

S novým trenérem přišla i nově nabytá sebedůvěra. Patrik Schick se poprvé představil v dresu AS Řím pod vedením trenéra Claudia Ranieriho, a strůjci zázraku s Leicesterem hned vykouzlil úsměv na tváři. Proti Empoli (2:1) dal vítězný gól a ukázal, že si zaslouží šance, kterých pod Eusebiem di Franceskem dostával poskrovnu. Zastavit by ho neměly ani drobné zdravotní komplikace, které nastaly na konci utkání, i když je sám Schick nepopsal zrovna s úsměvem. „Připadal jsem si jako mrtvola,“ popsal, co ho donutilo vystřídat.