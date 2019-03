Inter stanovil cenu za trucujícího Icardiho. Už má nakročeno do Realu | iSport.cz

Vztah mezi Icardim a Interem už dávno není ideální. Vyhlášený střelec ztratil v klubu výsledné postavení, a dokonce přišel o kapitánskou pásku. Zatímco v minulé sezoně si podmanil italskou Serii A 29 góly, v té probíhající jich se ve 20 startech trefil pouze devětkrát.

Podle španělského deníku AS Italové už dokonce nastavili cenovku na Icardiho hlavu. Za jeho služby budou v létě požadovat sumu 80 milionů eur, což je v přepočtu více než 2 miliardy korun.

Icardiho partnerka a agentka Wanda Nara se měla setkat se zástupci španělského klubu minulý týden. Kvůli návratu Zinedina Zidana na lavičku Realu se však celé setkání odložilo.

Argentincův odchod z Itálie však ještě není stoprocentní. Icardi totiž neodehrál od února kvůli zdravotním problémům jediné soutěžní utkání a údajně zvažuje operaci kolena, která by ho vyřadila ze hry na několik měsíců. Je otázkou, zda by měl Real zájem o Icardiho i přes jeho zdravotní indispozici.

Dokonce ani jednání o nové smlouvě, která Icardimu končí v létě roku 2021, ještě úplně nezkrachovala a nelze vyloučit, že obě strany nakonec najdou společnou řeč.

Pokud by se Realu nepovedlo dojednat příchod útočníka Interu Milán, zaměří se podle informací AS na útočníka Tottenhamu Harryho Kanea. Cena pětadvacetiletého Angličana by však byla zhruba pětinásobně vyšší než u Icardiho.