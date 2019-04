Třetí země, šestý titul. Ronaldo slavil s pěnou ve vlasech. Zůstanu, vzkázal | iSport.cz

Juventus, v jehož vedení působí i bývalý český reprezentant a vítěz Zlatého míče za rok 2003 Pavel Nedvěd, sezonu 2018/2019 suverénně ovládl a titul si zajistil již pět kol před koncem, čímž dorovnal výkon Interu Milán z ročníku 2006/2007. V aktuálně odehraných 33 kolech nasbíral 28 výher a jen dvě porážky (na hřišti FC Janov 0:2 a ferrarského SPAL 1:2).

Do historie se zapsal Cristiano Ronaldo. Stal se prvním hráčem, který vyhrál Premier League, La Ligu a Serii A. „Poté, co jsem vyhrál ligu v Anglii a Španělsku mohu nyní říct, že se mi to podařilo i v Itálii. Bylo to pro mě strašně moc důležité. Jsem velmi šťastný,“ jásal.

„Byl to úspěšný rok. Nemůžete vyhrávat všechno. Cítili jsme, že můžeme udělat víc, chtěli jsme vyhrát Ligu mistrů, ale to může pouze jeden tým,“ řekl během oslav CR7. „Příští sezonu tu ale bude nová nepopsaná stránka a jak my, tak fanoušci budeme chtít Champions League vyhrát. Je to důležitá trofej, ale je nesmírně těžké se k jejímu zisku dostat. V Juventusu je skvělá skupina lidí a věřím, že i příští sezona bude tak skvělá. Zůstanu tu na 1000 procent,“ dodal.

Rekordní zápis se povedl trenérovi Massimilianu Allegrimu, který jako první trenér v historii vyhrál popáté v řadě Serii A. Předchozí tři tituly vybojovala „stará dáma“ pod koučem Antoniem Contem. Allegri byl za úspěch odměněn svými svěřenci, kteří mu dopřáli koupel.

Bezprostředně po závěrečném hvizdu střetnutí s Fiorentinou mu navíc nastříkal na hlavu Cuadrado sprej, který sudí používají pro určení místa zahrávání stadardní situace, nebo označení toho, v jaké vzdálenosti má stát zeď. Kolumbijcově překvapivé oslavě neunikly ani hráčské hvězdy v čele s Cristianem Ronaldem.

😂😂😂 La tradición de @Cuadrado para celebrar el Scudetto#W8NDERFUL pic.twitter.com/lkjm3K4wQL