AC Milán na startu Serie A pohořel v Udine, Zmrhal debutoval vítězstvím | iSport.cz

Zmrhal, který přišel do Brescie v srpnu ze Slavie za údajných 96 milionů korun, přišel na hřiště v 71. minutě za stavu 1:0 pro hosty. O jediný gól zápasu se postaral v 53. minutě z penalty Alfredo Donnarumma, který skóroval při prvním ligovém startu. Něco takového se některému z hráčů Brescie podařilo naposledy v roce 1997.

Schick by měl podle médií v nejbližší době odejít na hostování s opcí do Lipska, takže pouze z lavičky sledoval nepovedený vstup AS Řím do sezony. Domácí třikrát vedli, ale Janov pokaždé dokázal vyrovnat. Na konečných 3:3 upravil v 70. minutě Cristian Kouame.

Nedařilo se AC Milán, který prohrál 0:1 v Udine. Český reprezentační záložník Antonín Barák, který velkou část minulé sezony vynechal kvůli zdravotním problémům, byl připravený na domácí lavičce, ale do utkání nezasáhl.

O vítězství Udine rozhodl v 72. minutě Rodrigo Becao a odbyl si povedený první start v Serii A. Milánskému týmu se naopak vůbec nedařilo a za celý zápas nevyslal ani jednu přesnou střelu na branku. Rossoneri do nové sezony vstoupili porážkou popáté za posledních osm let.

Italská fotbalová liga - 1. kolo:

Udine - AC Milán 1:0 (72. Becao), AS Řím - FC Janov 3:3 (6. Ünder, 30. Džeko, 50. Kolarov - 16. Pinamonti, 43. Criscito z pen., 70. Kouame), Cagliari - Brescia 0:1 (53. Donnarumma z pen.), FC Turín - Sassuolo 2:1 (14. a 55. Zaza - 69. Caputo), Hellas Verona - Boloňa 1:1 (37. Veloso - 15. Sansone z pen.), Sampdoria Janov - Lazio Řím 0:3 (38. a 62. Immobile, 56. Correa), Spal Ferrara - Bergamo 2:3 (7. Di Francesco, 27. Petagna - 71. a 76. Muriel, 34. Gosens).