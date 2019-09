Střelec Lukaku poslouchal rasistické urážky. Zastal se ho kouč i Škriniar | iSport.cz

Šestadvacetiletý útočník v létě posílil Inter, prvního soupeře Slavie v Lize mistrů, za 80 milionů eur z Manchesteru United. A v obou zápasech v dresu milánského klubu se střelecky prosadil. Nedělní chování diváků v Cagliari komentovat nechtěl, na rozdíl od svého kouče či spoluhráčů.

"V Itálii je zapotřebí hodně zlepšit kulturu. Lidé by k soupeřům měli mít větší respekt a celkově by měli být ohleduplnější vůči těm, kdo dělají svou práci," řekl trenér Interu Antonio Conte na tiskové konferenci. "Slyšel jsem něco, co by na fotbale nikdy být slyšet nemělo. Bohužel k tomu pořád dochází," posteskl si slovenský bek Milan Škriniar.

Příznivci týmu ze Sardinie v minulosti několikrát uráželi fotbalisty tmavé pleti. V dubnu to byl například útočník Moise Kean z Juventusu.

Inter po dvou kolech vede tabulku italské ligy se skóre 6:1. Slavii bude hostit 17. září.