Black Friday! Noviny s Lukakem strhly bouři. Deník dostal od klubů ban | iSport.cz

Ne, tohle nebyl nejlepší způsob, jak uvést páteční šlágr Serie A mezi Interem Milán a AS Řím. Na titulní straně italského deníku Corriere dello Sport se ve čtvrtečním vydání objevila fotografie Romela Lukaka s Chrisem Smallingem doplněná o titulek „Black Friday“ (černý pátek), což vzhledem k barvě pleti obou hráčů nebyl zrovna šťastný tah. Na sociálních sítích se okamžitě strhla vlna nevole, reagovalo i přímo AS Řím.

Belgický střelec Interu Romelu Lukaku jako by podobné problémy přitahoval. Minulý týden při utkání se Slavií v Edenu měl čelit rasistickým pokřikům několika fanoušků. Pražský klub se mu nejprve omluvil a podobné projevy odsoudil, vzápětí ještě přispěchal s prosbou o to, aby se zároveň omluvil i Lukaku. Ten totiž v televizním rozhovoru tvrdil, že jej urážel celý stadion.

Itálie vůbec řeší problémy tohoto rázu opakovaně. Už v září se hvězdný forvard Interu vyrovnával s rasismem během zápasu v Cagliari. O čtrnáct dní později pak televize Top Calcio 24 vyhodila experta Luciana Passiraniho, který ve studiu prohlásil, že Lukaka zastavíte, jen když mu dáte deset banánů. Třeba Mario Balotelli ve Veroně kvůli rasismu dokonce hrozil předčasným odchodem ze hřiště, fanoušci Brescie zase na Miralema Pjaniče z Juventusu volali „cikáne“.

A to jde jen o rychlý výčet za letošní podzim.

O to víc zarážející je, proč deník Corriere dello Sport zvolil k fotografii Lukaka se Smallingem, dvou bývalých spoluhráčů z Manchesteru United, právě titulek „Black Friday“.

A ani fanoušci pro to neměli sebemenší pochopení. „Když už jste si mysleli, že italský fotbal níž klesnout nemůže, přišlo Corriere s touhle titulní stranou,“ zlobí se na sociálních sítích jeden z nich. „Tohle není normální,“ přidává další.

Italský novinář Matteo Bonetti na Twitteru napsal: „Ignorance s obvyklými rasovými podtóny. Jsem v šoku. Od Corriere je absolutně trapné přijít před zápasem Interu proti AS s tímhle.“ Nechyběly ovšem ani mnohem ostřejší odpovědi.

Samotné AS Řím reagovalo výstižným příspěvkem, který měl jednoduše zdůraznit, že nikoho jiného by nic podobného snad ani nemohlo napadnout. A Itálie před prestižním soubojem lídra Serie A s pátým týmem tabulky řeší úplně jiné věci než fotbal.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

V podvečer už AS Řím vydalo prohlášení, že do konce kalendářního roku nepustí zástupce plátku Corriere dello Sport do svého tréninkového centra a ani k žádným dalším mediálním aktivitám. K Římanům se připojil rovněž i AC Milán, podporu vyjádřily i další kluby nejen v Itálii.

Zdrcený Trpišovský po Interu: Náš nejhorší zápas