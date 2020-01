Zlatan už pálí za AC Milán! Cítím se skvěle, odmítl střídání | iSport.cz

Hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic nastoupil poprvé po svém návratu do italské fotbalové ligy v základní sestavě AC Milán a gólem přispěl k vítězství 2:0 na hřišti Cagliari.

Milánský velkoklub poslal do vedení jen pár vteřin po začátku druhého poločasu tečovanou střelou Rafael Leao. V 64. minutě zvýšil Ibrahimovic, když si našel ve vápně přihrávku Thea Hernándeze a v tísni poslal míč levačkou ke vzdálenější tyči. Ve věku 38 let a 100 dní se stal pátým nejstarším střelcem v historii klubu.

Zlatan scores in his first game after returning to Serie A he ages like fine wine pic.twitter.com/FchIJ3zm8x