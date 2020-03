Matějů z Lombardie: Bavit se o fotbale je zbytečné, zprávy už vidět nechci | iSport.cz

Výlet maximálně na nákup, cvičení na balkóně. Momentální život sportovce je celosvětově značně omezený. Zvlášť pokud působíte na severu Itálie. Aleš Matějů si fotbal dopřává aspoň virtuálně prostřednictvím herní konzole. Únik od nemilosrdné reality je totiž třeba. Fotbalovou terminologií řečeno, oblast Lombardie, kde se Brescia nachází, okupuje první místo smutné tabulky. Mrtvých je zde po tisícovkách, suverénně nejvíce v celé zemi. Další ohromné množství Italů se snaží zachránit lékaři v nemocnicích. „Tihle lidi jsou prostě úžasní. Patří jim velký obdiv,“ říká třiadvacetiletý bek.

Napadlo vás, že situace kolem koronaviru může dojít až sem?

„Je bohužel logické, že ta čísla ještě porostou. Žádný optimální lék na COVID-19 zatím není. Vůbec nevím, co se od toho dá nadále očekávat. Statistiky jsou opravdu hrozivé a já vlastně nevím, co k tomu dál říct. Je to strašný. A ani netuším, jaké mám čekat fotbalové novinky.“

O budoucnosti Serie A stále není jasno…

„To čekání na to, jak se situace kolem ligy vyvine, také není nejlepší. Buď se soutěž ukončí, nebo se to dohraje. Bylo by ale fajn vědět, na čem jsme, protože informace o tom, jak to bude, jsou minimální.“

Šéf Brescie Massimo Cellino přirovnal koronavirus k moru a v kontextu toho uvedl, že liga by měla být jednoznačně ukončena. Souhlasíte?

„Určitě se s ním ztotožňuju. A podle mě to tak má hrozně moc lidí. Když vidím, kolik hráčů je nakažených a vezmu si, že by se liga třeba za měsíc nebo dva rozehrála… Zkrátka tu bude strach. A ti nakažení jsou třeba i klíčoví členové týmů. Je podle mě nesmysl pokračovat. A neříkám, ať soutěž anulují, jen proto, že bychom se díky tomu zachránili. To vůbec ne. Jen myslím na to, aby to všechno nenabralo ještě extrémnější spád. Náš prezident má stoprocentně pravdu.“

Každopádně asociace asi nemá lehkou úlohu, že?

„Ne. Ztráty jsou fakt obrovské, ale na druhou stranu z jejich pohledu chápu, že by to chtěli dohrát. Nicméně zdraví všech je přednější. A ke všemu jsem koukal, že se v Číně koronavirus opět rozjíždí. Přitom už měsíc tam byl relativně klid. Tím pádem šance, že se to pak může vrátit, jsou vysoké. Riskovat dohráním čtvrtiny soutěže mi přijde zbytečný. I kdybychom kvůli tomu měli sestoupit, tak si stojím za tím, ať se to ukončí.“

Čili myšlenky na fotbal – u vás konkrétně na potenciální sestup do Serie B – úplně vyšuměly?

„Mimofotbalové věci jsou tak veliké, že k myšlenkám na fotbal se opravdu dostáváme velmi zřídka. Myslím si, že bavit se o tom, co udělat ve fotbale, je teď zbytečné. Musí se vyřešit napřed to, co je pro lidi na celém světě důležité. Až pak se můžeme soustředit na náš sport.“

Ve sportovních klubech napříč sporty se řeší snižování platů. Máte vy představu o tom, jak konkrétně se tento trend projeví v Brescii?

„Zatím nemáme informace o tom, že bychom měli jít finančně dolů. Ale co není, samozřejmě může být. Pokud se soutěž nedohraje, tak by k tomu asi došlo. Nicméně momentálně o tom není řeč. Bude se to odvíjet od toho, jaký bude verdikt ohledně ligy.“

Zmínil jste i vývoj situace v Číně. Kolik času denně strávíte sledováním vývoje pandemie?

„Tím, jak se člověk pohybuje na internetu, sleduje to tak nějak automaticky. Koukal jsem párkrát v televizi na zprávy. A to už víckrát vidět nechci, protože je pro mě nepříjemné slyšet a sledovat, co všechno se v Itálii děje. Je to ohromně negativní. Pak člověk slyší, že ti lidé umírají na chodbách v nemocnicích… A ty obrázky nejsou logicky příjemné ani pro moji rodinu. Tak se snažím si od toho dávat odstup. Já si žiju ve své bublině a říkám si, že když budu zavřený doma, tak budu v pohodě. Ale na internetu se tomu nevyhnete.“

S rodinou v Česku jste v kontaktu často?

„Není to každodenní kontakt, ale poměrně dost si voláme, říkáme si, co se kde děje. Rodiče se zajímají především o to, jak jsem na tom zdravotně. Ale tím, jak jsem tři týdny v karanténě, tak mám asi jistotu, že nejsem nakažený koronavirem.“

Jak ve vašem případě vypadá karanténa? Na nákup si zajdete?

„Krámy jsou otevřené, takže si můžeme zajít nakoupit. Ale ve chvíli, kdy vyrazíte, je to náročné. Všude jsou velké fronty, které jsou způsobené i rozestupy. Do obchodu se pak pouští omezený počet lidí. Ale to, že si nakoupíte je jedno z mála pozitiv. Nemusíme si dělat zásoby.“

Musíte vykazovat vašim trenérům data z individuální přípravy, kterou plníte v doma?

„Vykazovat nic nemusíme. Je to o tom, jak se k tomu každý postaví. Já si denně zacvičím. Když to ještě šlo, tak jsme se proběhli venku, ale teď už je vše zpřísněné. Vylezu na balkon a dělám něco pro sebe, nechci celý den proležet. Nějaké plány jsme dostali a já se je snažím plnit.“

V běžné sezoně s minimem volna možná může mít hráč fotbalu občas plné zuby. Teď jsou to ale asi ty chvíle, kdy byste nejradši neudělal nic jiného, než nazul kopačky a vyrazil na hřiště. Je to tak?

„Dělali byste cokoliv, jen abyste nemuseli být doma. Fotbal mi samozřejmě chybí, a to se vším – tréninky i zápasy. Aspoň díky tomu člověk ví, že ten fotbal má nesmírně rád. Chybí mi to.“

Čím si čas doma zpříjemňujete? Úřaduje playstation?

„Stoprocentně (úsměv). Dělám to, co normální kluk, takže teď hraju nové Call of Duty a klasicky Fifu. Do toho teď s přítelkyní hodně sledujeme seriály a filmy na Netflixu. Viděli jsme všechno možné. Ještěže takové věci jsou.“

Nepouštíte si ze stesku zpětně nějaké fotbalové zápasy?

„Abych řekl pravdu, tak ne. Radši si zahraju zmiňovanou Fifu, když mám chuť na fotbal.“ (úsměv)

V Itálii působí Jakub Jankto, který je do této hry také značně namočený, například i bývalý hráč Serie A Patrik Schick má Fifu v oblibě. Nehrajete někdy proti sobě?

„S nimi nehraju. Ale už jsem tomu také dost propadl. A snažím se celkově eSport sledovat, podle mě mám o českém prostředí docela přehled.“

Máte nějakého svého oblíbeného hráče z české FIFA scény?

„Nevím, jestli oblíbeného. Občas kouknu přes Twitch na turnaje, tak samozřejmě člověk vidí jednotlivé hráče. Neznám je osobně, ale nejčastěji se v českém prostředí objevují Emerickson, The Johny, Rijk nebo T9Laky z Plzně. Jelikož mě Fifa opravdu baví, tak k tomu občas sednu. A teď v čase karantény je toho času dost. Takže sleduji i to, jak ostatní hrají Call of Duty.“

Tuto střílečku přenáší na Twitchi také váš bývalý spoluhráč z Plzně Jan Kopic. Sledujete ho?

„Jasně. Taky jsme se domlouvali, že si spolu zahrajeme. Obecně je dobré, že ve chvíli, kdy nikam nemůžete, je možné si prostřednictvím her pokecat s kamarády.“

A sám nepřemýšlíte nad tím, že byste se stal takzvaným streamerem?

„Nejsem asi úplně vhodný typ na to, abych zápasy streamoval. Možná se k tomu někdy odvážím, ale momentálně si to radši zahraju sám pro sebe. Uvidíme, co bude za rok dva.“