Nedvěd si užil divoké oslavy Juve. Řádil se šampusem, kouč pod pěnou | iSport.cz

Cristiano Ronaldo a Federico Bernardeschi rozhodli svými trefami o vítězství Juventusu nad Sampdorií 2:0. Po závěrečném hvizdu mohly propuknout oslavy. „Stará dáma“ si totiž zajistila dvě kola před koncem Serie A definitivně mistrovský titul. Devátý v řadě.

Křepčení a skotačení proběhlo přes zpřísněné podmínky ve velkém stylu. Hráči si nemohli zisk trofeje užít s fanoušky, kvůli koronavirové pandemii se hrálo před prázdnými tribunami, vystačili si ale i sami. „Vyhrát je obtížné. Zopakovat to velmi složité. Dělat to tři tisíce dní, devět let v řadě, je jednoduše obrovské,“ pronesla klubová gólmanská ikona Gianluigi Buffon.

Do oslav se zapojil v útrobách stadionu i viceprezident klubu a bývalý český reprezentant Pavel Nedvěd. Ten dováděl s šampaňským, což pocítil zejména Leonardo Bonucci.

V šatně to pak od hráčů pořádně schytal trenér Maurizio Sarri, který skončil s pěnou na hlavě. Vydováděl se na něm zejména kolumbijský záložník Juan Cuadrado, ale náramně se bavili i ostatní.

„Hotovo, mistři Itálie! Těší mě zisk druhého titulu v řadě a pokračování v budování historie tohoto velkého a skvělého klubu. Tento titul věnujeme všem fanouškům Juventusu, zejména těm, kteří trpěli a trpí pandemií, která převrátila svět,“ uvedl hvězdný Cristiano Ronaldo.