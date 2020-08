Juventus povede Pirlo! Legenda povýší po týdnu u rezervy | iSport.cz

Maurizio Sarri dokázal v LM dovést Juventus jen do osmifinále • Reuters

Legendární záložník Andrea Pirlo se v New Yorku rozloučil s kariérou • Profimedia.cz

Elegantní záložník spojil s Juventusem čtyři roky své hráčské kariéry po dekádě v milánském AC, v každé sezoně slavil titul. Do trénování se vrhnul po tříletém působení v MLS v dresu New York City. Jeho první štací měla být rezerva Juventusu, která hraje v Serii C, tedy třetí nejvyšší soutěži.

Do této pozice byl 41letý Pirlo jmenován 30. července. Uběhlo jen něco málo přes týden a už se mu narýsovalo povýšení, a to bez jediného odkoučovaného zápasu. „Andrea Pirlo bude novým trenérem Juventusu. Vybral si ho prezident Andrea Agnelli,“ zmínil uznávaný novinář Fabrizio Romano s tím, že oficiální oznámení se chystá v průběhu víkendu.

Juventus nakonec na nic nečekal a Pirla jako nového trenéra A týmu oznámil ještě v sobotu v osm večer. 116násobný reprezentant Itálie podepsal dvouletou smlouvu.

Když byl na konci minulého měsíce jmenován trenérem třetiligové rezervy, zmínil, že měl i jiné možnosti. „Dostal jsem nabídky ze Serie A a Premier League. Ale myslím si, že Juventus je na začátek nejlepší místo,“ řekl, aniž by tehdy ještě tušil, jak turbulentní jeho vstup do trenérské kariéry bude.

„Od chvíle, co jsem přestal hrát, studuji trénování. Ponořil jsem se do toho na sto procent, jsem pořád zvědavější a chci se dozvědět víc. Zažil jsem v kariéře mnoho skvělých koučů, všichni mi něco předali - od Carla Ancelottiho přes Marcella Lippiho po Maxe Allegriho,“ dodal.