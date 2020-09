Barákův dodatečný vítězný debut. Hellas vyhrál nad AS Řím kontumačně

Fotbalisté AS Řím prohráli zápas prvního kola italské ligy s Hellasem Verona kontumačně 0:3. Klub doplatil na neoprávněný start záložníka Amadoua Diawary (vlevo), chybně uvedeného na soupisce hráčů do 22 let, třebaže v červenci už oslavil 23. narozeniny. • Reuters