Zlatan po COVIDU řádil v derby. Byl vyčerpaný. Prosil o střídání, řekl kouč

Nezlomil ho COVID-19 a nezlomil ho ani Inter. Zlatan Ibrahimovic pokračuje ve znovuzrození. Dvěma góly po návratu do sestavy rozhodl milánské derby (2:1) a AC Milán je i díky jeho čtyřem ligovým trefám jediným stoprocentním celkem Serie A. Sobotní šlágr však mnohé napověděl i pražské Spartě, která se na San Siro vydá už za dva týdny, aby se pokusila vytáhlého Švéda zkrotit.

Těšíme se na Zlatana, shodla se sparťanská kabina po losu základních skupin Evropské ligy. Jestliže ale Dočkal a spol. věnovali volný víkend kvůli přerušené FORTUNA:LIZE ke studijním povinnostem, po milánském derby by nejradši vzali svá slova zpět.

Švédský útočník, na kterého se Pražané chystají 29. října, se po zotavení z nákazy COVID-19 vrátil do sestavy Rossoneri ve velkém stylu. Městského rivala Inter v tradičním šlágru vůbec nešetřil. Jeho dvě branky rozhodly o tom, že se AC raduje z prvního ligového triumfu v derby od ledna 2016.

„Zlatan byl po nemoci hodně vyčerparný, dokonce žádal, abych ho vystřídal, ale tentokrát jsem byl já, kdo ignoroval jeho,“ usmíval se trenér Stefano Pioli. „Je úžasný. Do týmu přinesl odhodlání a skvělý charakter. Je to vzorný profesionál, který chce vyhrát každé finále, ale i fotbálek na tréninku,“ dodal Pioli.

Inter nastoupil tradičně ve tříčlenné obraně, kterou od nové sezony praktikuje i Sparta. V lecčems se tato strategie ukázala být výhodná, nikoliv však při špatném přepínání z ofenzivy do defenzivy. Letenští to poznali téměř v každém z dosavadních šesti odehraných kol české ligy, Nerazzurri v sobotu proti úhlavnímu rivalovi.

Právě otevřené obrany využilo AC už v 11. minutě. Ibrahimovic utekl Kolarovovi, šteloval si míč na střelu a ze strany srbského obránce přišlo nešetrné podseknutí. Nejstarší hráč Serie A se chytře skácel k zemi a hlavnímu arbitrovi nezbylo než fouknout do píšťalky. Penalta! Tu švédský obr sice neproměnil, ale z pohotové dorážky už se nemýlil.

O pět minut později ukázal dosavadní lídr italské ligy akci, která symbolizovala jeho taktické nastavení. Na pravém kraji obrany ztroskotala ofenzivní akce Interu a Milán se díky rychlé kombinaci vrhl do protiútoku. Přihrávkami na jeden dotek se míč dostal až na levé křídlo, kde se uvolnil Rafael Leao a centrem našel Ibrahimovice, jenž přesnou ranou podruhé překonal brankáře Handanoviče.

Takové chyby by pro Spartu mohly být fatální. Obzvlášť nyní, kdy je značná část její defenzivy na marodce. Nestrašme však Pražany sílou devětatřicetiletého forvarda. Byl to Inter, kdo měl v utkání více střeleckých příležitostí. AC místy až rezignovalo na nátlakovou hru a vyčkávalo, co vymyslí soupeř. Především Romelu Lukaku, autor branky na 1:2, zahodil další tři šance. A nadějnou hlavičku mezi tři tyče nedokázal vměstnat ani obránce Achraf Hakimi.

Jenže AC Milán se Zlatanem a bez něho, to jsou dva odlišné týmy. Milán má v Serii A nejmladší kádr ze všech účastníků. Čerstvě devětatřicetiletý Švéd tak pomáhá nejen vstřelenými brankami, ale koučinkem spoluhráčů během zápasů.

„Přinesl jim vítěznou mentalitu, což dřív nebývalo. Po jeho příchodu se ohromně zvedli a vyhrávají i zápasy, které dřív nezvládali. Nyní je díky Zlatanovým zkušenostem urvou,“ popsal před dvěma týdny jeden z hlavních Ibrahimovicových vlivů Antonín Barák, český záložník Hellasu Verona.

AC se díky triumfu v derby udrželo v čele ligy a i po čtvrtém kole bude dál jediným stoprocentním celkem soutěže.