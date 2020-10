Kolik berou Češi v Serii A? I nejlepší Jankto je na zlomku Ronalda

Kolik berou čeští hráči v Serii A? • FOTO: koláž iSport.cz

Dvacet dva milionů korun čistého ročně. Na tolik si přijde Jakub Jankto v Sampdorii Janov, což z něj dělá nejlépe placeného Čecha v Serii A. Jen pro srovnání – premiant soutěže Cristiano Ronaldo si v Juventusu vydělá podle listu La Gazzetta dello Sport za rok 837 milionů korun, tedy téměř čtyřicetkrát více. A jak jsou na tom další Češi v Itálii? Po návratu Ladislava Krejčího z Boloni do Sparty, přestupu Patrika Schicka z AS Řím do Leverkusenu a sestupu Brescie Aleše Matějů a Jaromíra Zmrhala jsou momentálně na soupiskách dvaceti klubů Serie A pouze tři.