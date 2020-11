Barák dvakrát pálil v Serii A. Promluvil o nákaze virem: Těžké časy

Český fotbalový reprezentant Antonín Barák zazářil v italské Serii A. V zápase 6. kola pomohl dvěma góly Hellasu Verona k výhře 3:1 nad Beneventem. „Byl to velmi těžký zápas. Benevento toužilo po vítězství, mají vynikající hráče. Je důležité, že se nám podařilo zvítězit,“ řekl po utkání a reagoval i na svou zkušenost s koronavirem.

Před necelým měsícem se Antonín Barák nakazil na reprezentačním srazu koronavirem. Po odehraném duelu s Kyprem (2:1) musel oželet souboje s Izraelem a Skotskem. Vynechal i utkání italské ligy s FC Janov. „Byl jsem na Kypru a najednou vznikl zmatek. Musel jsem po testech okamžitě zpět do Itálie do izolace. Byly to těžké časy. Být deset dní doma není snadné,“ přiznal v rozhovoru pro Sky Sport.

Boj s nákazou už má ale za sebou. Po půlhodině zápasu s Juventusem (1:1) a 120minutové porci v poháru proti Venezii (4:3 po pen.), kdy následně proměnil v rozstřelu pokutový kop a pomohl k postupu, zaválel v lize.

V pondělním duelu přispěl dvěma góly k výhře Hellasu Verona nad Beneventem 3:1. „Chtěl jsem dosáhnout na skvělý týmový výsledek. Chci, abychom se zlepšovali a měli skvělou sezonu,“ konstatoval po utkání český reprezentant.

Trenér Hellasu Ivan Jurič označil Baráka za klíčového muže. „Musí se ale ještě dostat do ideální kondice,“ dodal Jurič.

Poprvé se Barák prosadil už v 17. minutě. Mattia Zaccagni zatáhl míč do pokutového území a vyslal pas na hranici malého vápna, odkud jej 25letý záložník poslal do sítě. Druhou trefu přidal Barák krátce po hodině hry, kdy obstřelem na vzdálenější tyč nedal brankáři šanci a vrátil Hellasu vedení – 2:1.

„Byl to velmi těžký zápas. Benevento toužilo po vítězství, mají vynikající hráče. Je důležité, že se nám podařilo zvítězit. Jsem rád za tým, protože není snadné hrát proti celku, který celou dobu presuje,“ řekl Barák.

Benevento se tak zdá se stává jeho oblíbeným soupeřem. V posledních třech ligových duelech se proti němu podílel na čtyřech gólech (3+1). Barák se stal zároveň prvním zahraničním hráčem Hellasu Verona od roku 2002, který vstřelil v utkání Serie A dva góly. Posledním, kdo to dokázal, byl Rumun Adrian Mutu.