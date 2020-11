Jako Brémy! Juventus a Neapol zvažují, že nepustí hráče do reprezentace

Italské fotbalové kluby Juventus a Neapol zvažují, že budou následovat příkladu Brém a neuvolní kvůli aktuální koronavirové situaci své hráče k reprezentačním povinnostem. Německý tým už ve čtvrtek oznámil, že na sraz pustí jen českého brankáře Jiřího Pavlenku, a to jen pro přípravný duel s Německem v Lipsku. Ostatní reprezentanti, kteří by museli vycestovat do zahraničí, povolení nedostanou.