Zlatan a reprezentace? Dráždil jsem Švédy, řekl. Penaltu už nechá jiným

„Dlouho jsme se neviděli.“ Tak přesně tahle věta způsobila ve Švédsku doslova šílenství. Když ji na Instagramu zveřejnil Zlatan Ibrahimovic u fotky v národním dresu, okamžitě se vyrojily spekulace ohledně jeho návratu do reprezentace. Nebyl by to ale Zlatan, aby to nemělo háček. Jak to ve skutečnosti je, vysvětlil po zápase s Hellasem Verona. V něm na sebe strhl pozornost třetí neproměněnou penaltou v sezoně, ale i gólem v nastavení druhé půle, kterým zařídil remízu 2:2.