Maxova „záchranářská“ mise. Juventus vydřel první výhru v sezoně

Na jaře 2019 s pěti tituly v řadě Juventus opouštěl. Spokojený s pětiletým působením, ale i motivačně vyčerpaný. Když slavný klub letos pustil svou vládu nad Serií A, povolali Massimiliana Allegriho zpátky na turínskou lavičku.

Koho jiného.

Božský Max to přece dokáže.

Realita? Zaplať pánbůh za včerejší podvečer. Juventus byl přikrčen kdesi mezi úplným spodkem italské ligy, v prvních čtyřech kolech dvě prohry a dvě remízy, šest inkasovaných branek.

Včera poprvé v ligové sezoně vyhrál. Ale znovu to bylo nahnuté, zase to zavánělo ztrátou. Spezia, v minulé sezoně patnáctý tým Serie A, ještě pětadvacet minut před koncem zápasu vedla 2:1. Na vedoucí gól Moiseho Keana reagoval ještě v první půli Emmanuel Gyasi a ve 49. minutě dokonce otočil výsledek devatenáctiletý Janis Antiste. Pro odchovance francouzského Toulouse to byl vůbec první gól v soutěži.

Možná ještě bolestnější než to, že se Spezia chopila vedení, byly hlasy mnohých komentátorů.

„Domácí zaslouženě!“ volali. Juventus ale konečně zabral. Obrat zařídil Federico Chiesa a Matthijs de Ligt, který vítězný gól trefil dvacet minut před koncem. První vítězství pro slavný klub v sezoně.

36násobný šampion Serie A už před utkáním čelil největší krizi, nejhoršímu vstupu do soutěže za posledních šedesát let. Ročník 1961/1962 – po dvou titulech v řadě – zakončilo mužstvo částečně vedené i Čechoslovákem Júliem Korostelevem na třináctém místě z osmnácti.

Je to snad i odchodem Cristiana Ronalda? Hvězdný Portugalec se vrátil na konci srpna do Manchesteru United, Juventus za to dostal v přepočtu přes tři sta milionů korun. Peníze přitom obratem investoval do ofenzivních posil – právě do jednoho ze včerejších střelců Moise Keana, tedy vlastního odchovance, kterého před dvěma lety pouštěl do Evertonu. A do Mohamedda Ihattarena z PSV, toho ovšem klub obratem poslal hostovat do Sampdorie.

„Záchranářská“ mise trenéra Allegriho zatím vůbec nejde podle představ. Je totiž skoro doslova záchranářská.