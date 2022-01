Matějů hledá nové angažmá: Tvrdě na sobě makám, chci se posunout

Aleš Matěšjů do druhé půle vystřídal Milana Havla • Pavel Mazáč/Sport

Sice druhá liga, přesto do fotbalu zblázněná Itálie a pevná pozice v základní sestavě. Matějů se i tak odhodlal ke změně. Opouští klub, kde zažil postup do Serie A, sestup o patro níž i nepříjemnosti po průšvihu, kdy s alkoholem v krvi boural a měl velké štěstí, že vyvázl bez újmy na zdraví. Nyní věří, že se jako volný hráč posune na ještě lepší adresu. „Tvrdě na sobě makám,“ přitakává obránce patřící do reprezentačního kádru.

Odcházíte z Brescie - šlo o rychlou akci, nebo jste nad rozvázáním smlouvy přemýšlel delší dobu?

„Vše bylo vyřešeno poměrně rychle. Smlouva byla uzavřena do konce této sezony, takže její předčasné ukončení považuji za oboustranně výhodné. Rád bych se v kariéře dále posunul a věřím, že jako volný hráč mám dobrou výchozí pozici pro zisk zajímavého angažmá.“

V Brescii jste strávil tři a půl roku, patřil do základní sestavy. Bylo rozhodnutí opustit klub složité?

„Za dobu mého působení jsem si mezi hráči i dalšími členy týmu udělal řadu přátel, a proto rozhodnutí určitě nepovažuji za jednoduché. Vždy se budu do Brescie rád vracet.“

Smlouva vám končila v létě. Probíhala jednání o podepsání nové, nebo jste už před koncem roku věděl, že chcete udělat změnu?

„Mám pocit, že jsem si v klubu dokázal vybudovat dobrou pozici. Opakovaně mi bylo naznačeno, že mi bude po sezoně nová smlouva nabídnuta. O to více si vážím, že mi klub vyšel vstříc a umožnil mi soustředit se na další posun v kariéře. Doufám, že i Brescia za mne najde vhodnou náhradu a popere se o postup do Serie A.“

Jste nyní volný hráč bez angažmá. Už máte nějaké nabídky? Je prioritou zahraničí?

„Nějaké nabídky již mám. Je pro mne však klíčové, abych si vybral opravdu dobře a mohl se v rámci nového působiště dále rozvíjet. Věřím, že se vše brzo vyřeší.“

Ozvaly se některé kluby, byly mezi nimi i zájemci z Česka?

„Konkrétní jména si zatím nechám pro sebe, ale klíčové je pro mne zůstat v zahraničí.“

Co je vaší prioritou při hledání nového klubu? Chcete zůstat v Itálii, máte nějakou zemi, odkud byste nabídky vzal nejraději?

„Nejdůležitější je samozřejmě další sportovní posun. K tomu, aby mohl sportovec podávat nejlepší výkony, je však vždy také důležité, aby se mu v novém angažmá líbilo i po osobní stránce. Itálii jsem si oblíbil, ale zůstat v této zemi pro mne určitě není podmínkou.“

Jak vzpomínáte na Brescii, kde jste zažil spousty zlomových momentů? (postup do Serie A, sestup, bouračka s alkoholem za volantem)

„Strávil jsem v Brescii kus svého života. Velmi si cením toho, že se nám podařilo postoupit do Serie A. O to více mne mrzí, že jsme nejvyšší soutěž neudrželi. Angažmá hodnotím určitě pozitivně. Po fotbalové i osobní stránce mne velmi posunulo.“

Vybíráte klub i podle toho, jakou budete mít šanci na herní vytížení, abyste zůstal v reprezentačním kádru pro baráž a následnou Ligu národů?

„Jednoznačně. Jsem v nejlepším fotbalovém věku a toužím zažívat úspěchy na klubové i reprezentační úrovni. Můj další sportovní posun a možné upevnění místa v národním mužstvu bylo jedním z důležitých důvodů mého rozhodnutí pro změnu klubu. Tvrdě na sobě makám a udělám vše proto, aby bylo moje další angažmá neméně úspěšné. Zahrát si na mistrovství světa, kam věřím, že se probojujeme, je pro mne velkým lákadlem.“