Matějů je v Benátkách, klub v zimě hodně posiloval. Další výzva, těší se

Aleš Matěšjů do druhé půle vystřídal Milana Havla • Pavel Mazáč/Sport

Ambiciózní snahu o postup do Serie A vyměnil za nesmiřitelný boj o udržení v nejvyšší italské soutěži. Český reprezentant Aleš Matějů po nedávném ukončení smlouvy v Brescii získal nakonec nové angažmá v Benátkách, které coby nováček ztrácejí na první sestupové příčce na záchranu dva body. V zimním přestupovém oknu proto byl klub z města, jehož historické centrum leží na laguně Jaderského moře, mimořádně aktivní a získal atraktivní posily. „Je to zajímavá destinace po fotbalové i životní stránce,“ těší se.

Pestrá kariéra příbramského odchovance bude pokračovat v jednom z nejkrásnějších míst na světě a v týmu, jehož soupiska je prošpikována zajímavými jmény. Patří mezi ně například argentinský gólman Sergio Romero a portugalský křídelník Nani, kteří dříve oblékali dres Manchesteru United. Z Chelsea zde hostuje defenzivní univerzál Ethan Ampadu a z Bayernu Mnichov přišel před pár týdny talentovaný Michaël Cuisance.

Benátky patří mezi klasické jo-jo týmy, Serii A hrály zatím pouze 23 sezon. Loni do nejvyšší italské soutěže postoupily po dlouhých devatenácti letech a dělají vše pro to, aby v ní tentokrát vydržely déle než obvyklý ročník.

Ve čtvrtek Aleš Matějů podepsal v Benátkách smlouvu do konce sezony s opcí na další dva roky. Pětadvacetiletý zadák se tak vrací do Serie A, v níž nasbíral v barvách Brescie zatím 31 startů. V týmu z provincie Lombardie působil téměř čtyři roky, ale v lednu se dohodl s vedením klubu na předčasném ukončení kontraktu, který měla původně vypršet až v létě.

„Už když jsem skončil v Brescii, byly Benátky jedním z řešení. Jsem rád, že to dobře dopadlo a že si zase zahraju Serii A. Je to další výzva a doufám, že se nám podaří zachránit,“ uvedl Matějů. „Tým na mě udělal velký dojem, jsou tu kvalitní hráči. Připravoval jsem se s týmem Příbrami, které bych chtěl touto cestou poděkovat, že mi to umožnila. Nemusel jsem sám někde běhat v lese, chystal jsem se i na hřišti.“

Pro velký fotbal ho vychovala právě Příbram, odkud společně s Janem Suchanem v létě roku 2015 přestoupil do Plzně. Ve Viktorii nepatřil úplně ke klíčovým hráčům, o to větší překvapení bylo, když za něj o dva roky později zaplatil anglický Brighton 2,5 milionu eur. Západočeský klub tehdy udělal obchod snů, nicméně Matějů se na jihu Anglie vůbec neprosadil a odešel do Brescie. Nejprve na hostování, později na přestup.

„Strávil jsem v Brescii kus svého života. Velmi si cením toho, že se nám podařilo postoupit do Serie A. O to více mne mrzí, že jsme nejvyšší soutěž neudrželi. Angažmá hodnotím určitě pozitivně. Po fotbalové i osobní stránce mne velmi posunulo,“ rekapituloval.

Za Benátky může Matějů debutovat v sobotu na hřišti FC Turín, tedy proti svému krajanovi Davidu Zimovi. Třetím Čechem do party v Serii A je momentálně Antonín Barák z Hellasu Verona.