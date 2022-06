Lukaku zpět v Interu: Návrat domů. S koučem jsem v kontaktu celou sezonu

Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku se po roce vrací z Chelsea do Interu Milán. V italském klubu bude v nadcházející sezoně hostovat za osm milionů eur plus bonusy. „Je to jako návrat domů. S trenérem Inzaghim jsem byl v kontaktu v průběhu celé sezony,“ přiznal střelec, který loni po zisku titulu s Interem přestoupil do Londýna za 115 milionů eur a stal se nejdražší posilou v historii Chelsea. Na Stamford Bridge se mu ale nedařilo a ztratil místo v základní sestavě.