Juventus a AS Řím drží neporazitelnost. Vzájemný souboj skončil remíou

Juventus remizoval s AS Řím 1:1 • Reuters

Fotbalisté Juventusu remizovali s AS Řím 1:1 a oba týmy jsou v italské lize zatím bez prohry. FC Turín bez obránce Davida Zimy zvítězil v Cremoně 2:1.

Minuta a 16 vteřin stačila v utkání Juventusu s AS Řím domácímu Vlahovičovi k tomu, aby svým prvním dotykem v zápase vstřelil svůj nejrychlejší gól v Serii A. Prosadil se pohlednou střelou z přímého kopu, kterou opřel o břevno Patríciovy branky. Na konečných 1:1 vyrovnali hosté poté, co letní posila právě z Juventusu Dybala akrobaticky vrátil přetažený roh před branku domácích, kde prokázal největší důraz útočník Abraham a dostal míč za záda brankáře Szczesného.

Abraham s 18 brankami vyrovnal v historických tabulkách anglických střelců Serie A Trevora Francise. Více gólů dali jen David Platt (31) a Gerald Hitchens (59).

Skóre utkání Cremona - FC Turín otevřel v 18. minutě hostující Vlašič, jenž se nejlépe zorientoval po skrumáži ve vápně Cremony a karatistickým kopem napálil míč do domácího obránce Bianchettiho, od nějž se odrazil do sítě. Na 2:0 zvýšil v 65. minutě po povedené kombinaci z bezprostřední blízkosti Radonjič. Za domácí v 80. minutě už pouze snížil krásnou trefou do levého horního roku Sernicola.

Cremona potřetí v řadě prohrála a je předposlední. Fotbalisté FC Turín vyhráli první dvě venkovní utkání v sezoně poprvé od ročníku 1976/77, což jim napomáhá k průběžnému druhému místu.

Italská fotbalová liga - 3. kolo:

Cremona - FC Turín 1:2

Branky: 80. Sernicola - 17. vlastní Bianchetti, 65. Radonjič

Branky: Juventus Turín - AS Řím 1:1 (2. Vlahovič - 69. Abraham),

20:45 AC Milán - Boloňa, Spezia - Sassuolo.