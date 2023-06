Bůh je smutný, Zlatan se loučí: góly, trofeje, složité dětství i spousta hlášek

Syn chudých imigrantů z Jugoslávie neměl snadné dětství. Sám přiznal, že jako malý kluk často usínal hladový a nezřídka kradl. Od problémů utíkal k fotbalu, jenž mu šel náramně. Za A-tým místního Malmö FF začal hrát v osmnácti a po pouhém roce a půl přestoupil do Ajaxu za takřka 8 milionů eur. Pro švédský klub šlo o rekordní přestup, který až nyní těsně překonal Hugo Larsson odchodem do Frankfurtu. Svůj odkaz ovšem Ibra zahodil koupí podílu v konkurenčním Hammarby.

„Kdyby tu byl, tak by mě přesvědčoval, ať pokračuju. Chtěl by ještě shrábnout provizi,“ vzpomínal Zlatan s úsměvem na zesnulého agenta a přítele.

V Nizozemsku potkal Zlatan dva klíčové muže. Marca van Bastena, od nějž dostal řadu cenných rad, a agenta Mina Raiolu, který se později stal i jeho blízkým přítelem. Ital připomínající mafiána postavil v té době machrující hvězdičku do latě. „Prodáš svoje auta a hodinky a začneš makat třikrát tvrději, protože máš statistiky úplně na hovno!“ spustil Raiola na Zlatana při první schůzce. Právě Raiola přesvědčil „Ibru“, aby se z USA vrátil do AC Milan, jemuž přinesl po 11 letech titul.

Splněný sen

„Ty jdeš do Barcelony vyhrát Ligu mistrů viď? Ale to se pleteš, protože ji vyhrajeme my!“ loučil se těžce José Mourinho se svým oblíbencem. Pro Ibrahimoviče šlo ovšem o splnění dětského snu. „Na Camp Nou mě přivítalo 70 000 diváků. Hrál jsem za nejlepší klub na světě. Byl jsem v sedmém nebi,“ liboval si Švéd. Nesedl si ovšem s Pepem Guardiolou, kterého při výměně názorů poslal před celým týmem k čertu. Po pouhé sezoně se vrátil do Itálie. Tentokrát zamířil do AC Milan.

„Koupil si Ferrari, ale řídil ho jako Fiat,“ prohlásil Ibra na Guardiolovu adresu.