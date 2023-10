AS si zastřílelo, řádil Lukaku. Lazio porazilo Atalantu, Neapol padla

Matías Vecino slaví gól Lazia do sítě Atalanty • ČTK / AP / Alfredo Falcone

Josip Brekalo se raduje z branky do sítě Neapole • Reuters

Fotbalisté AS Řím vyhráli v 8. kole italské ligy na hřišti posledního Cagliari 4:1 a po nevydařeném úvodu sezony začínají díky druhému vítězství za sebou šplhat tabulkou vzhůru. Lazio Řím ukončilo úspěšnou sérii Atalanty Bergamo, která ve třech předchozích zápasech udržela čisté konto, a v dramatickém utkání zvítězilo 3:2. Uspěla i Fiorentina, která porazila Neapol na jejím hřišti 3:1.

Příští soupeř Slavie v Evropské lize AS Řím si na Sardinii s chutí zastřílel. Poslední tým tabulky vzdoroval jen 19 minut, pak v rozpětí několika sekund dali góly Alžířan Avár a Belgičan Lukaku. I přes příznivý vývoj stihl trenér Mourinho žlutou kartu za protesty, možná ho zneklidnily spekulace italského tisku, že v případě porážky u mužstva skončí. Po změně stran přidali hosté další dvě branky. Znovu se trefil Lukaku, který má z posledních pěti ligových zápasů na kontě pět zásahů.

Fotbalisté Monzy porazili Salernitanu 3:0 a v tabulce postoupili už na sedmé místo. Hosté jsou od začátku sezony bez vítězství a po domácím debaklu 0:4 s Interem Milán ani tentokrát neuspěli. Se 17 inkasovanými góly mají nejhorší obranu z celé Serie A. Pozice portugalského trenéra Paula Sousy je stále více ohrožená. Zato Monza je už pět kol bez porážky a posunula se za tu dobu o sedm příček nahoru. O vítězství rozhodli Colpani a Vignato už během úvodních dvaceti minut, v závěru přidal třetí gól Pessina z penalty.

Nejlepší obrana italské ligy, kterou se pyšnila Atalanta, neměla na hřišti Lazia svůj den. Přispěl k tomu vlastní gól Belgičana De Ketelaera už v páté minutě, o šest minut později to bylo 2:0. Hosté ale dokázali vyrovnat a už to vypadalo, že druhý tým minulého ročníku bude pokračovat v nejhorším startu do sezony od roku 1994. Ale v hektickém závěru, v němž domácí trenér Sarri dostal červenou kartu, přece jen strhl Vecino vítězství na stranu Lazia.

Italská fotbalová liga - 8. kolo:

Monza - Salernitana 3:0

Branky: 9. Colpani, 18. Vignato, 82. Pessina z pen.

Frosinone - Hellas Verona 2:1

Branky: 45.+1 Reinier, 66. Soule - 90.+4 Djurič

Lazio Řím - Bergamo 3:2

Branky: 5. vlastní De Ketelaere, 11. Castellanos, 83. Vecino - 33. Ederson, 63. Kolašinac

Cagliari - AS Řím 1:4

Branky: 86. Nandez z pen. - 20. a 59. Lukaku, 19. Avár, 52. Belotti

Neapol - Fiorentina 1:3

Branky: 45.+5 Osimhen z pen. - 7. Brekalo, 63. Bonaventura, 90.+3 González