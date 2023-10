Samek o Lecce i odchodu ze Slavie: Bál jsem se nekonečných hostování

Na jihu Itálie už jste více než rok. Jak jste si na nové prostředí zvykl?

„Nejtěžší pro mě byly první tři měsíce, to jsem ani vůbec neřešil italštinu, byl to moc velký nezvyk. Pak už jsem se začal učit a bylo to víceméně v pohodě. Myšlenky, co bude dál a jestli to byla správná cesta, ale určitě přišly.“

Odejít v osmnácti letech do zahraničí je odvážná cesta. Měl jste obavy?

„Když jsem přestupoval, tak jsem obavy moc neměl, rozhodně jsem o sobě nepochyboval. Prakticky od čtrnácti let už jsem bydlel sám v Praze, takže to nebylo ani tak, že bych opouštěl rodinu. Ale tam jsem bydlel na intru a měl jsem pořád někoho po ruce, tady jsem neměl nikoho, to byl největší rozdíl. Po tréninku jsem šel domů a nevěděl, co dělat. V tom jsem se první půlrok hledal.“

Tehdy bylo v létě na stole i hostování ze Slavie v Mladé Boleslavi, za kterou jste odehrál i přátelské utkání. Pak se ale do hry vložilo Lecce. Jaké bylo vybírat mezi těmito možnostmi?

„Se Slavií jsem byl na soustředění, ale už jsem věděl, že tam nebude vytížení. Souhlasil jsem s hostováním v Mladé Boleslavi, ale nebylo nic ještě podepsané. Pak se Slavii ozvala Sampdoria Janov, z toho nakonec sešlo, následně se