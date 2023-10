Neapol remizovala s AC, Inter porazil Řím. Historická otočka Cagliari

Fotbalisté AS Řím podlehli 0:1 Interu Milán • Reuters

Olivier Giroud poslal AC Milán v Neapoli v první půli do vedení už 2:0, zápas nakonec skončil remízou • Reuters

Fotbalisté Interu slaví s fanoušky výhru nad AS Řím • ČTK / AP / Antonio Calanni

Fotbalisté Cagliari v 10. kole italské ligy porazili po velkém obratu Frosinone 4:3, vyhráli poprvé v sezoně a se šesti body jsou předposlední. Přitom prohrávali do 72. minuty 0:3. Zvrat dokonali dvěma brankami v nastavení, které vsítil střídající veterán Leonardo Pavoletti. Jakub Jankto nastoupil v základní sestavě Cagliari a v 63. minutě střídal. Fotbalisté AS Řím tři dny po výhře nad Slavií v Evropské lize podlehli 0:1 Interu Milán, jenž zůstal v čele v Serie A. Gól dal v závěru Marcus Thuram. AC Milán v Neapoli přišel o dvoubrankový náskok a remizoval 2:2.

Na milánské San Siro se v dresu AS vrátil bývalý hráč Interu Romelu Lukaku. Belgického reprezentanta domácí fanoušci přivítali pískotem ze 40.000 píšťalek, které před zápasem rozdávali aktivní fanoušci Interu.

Trenér José Mourinho naordinoval svým svěřencům silně defenzivní taktiku. V prvním poločase Římané nevystřelili ani jednou, zatímco hráči Interu to zvládli dvanáctkrát. Takovou statistiku mělo AS naposledy v sezoně 2004/05. Milánský tým dvakrát trefil břevno a nerozhodné skóre změnil až Thuram devět minut před koncem.

Inter má v čele náskok dvou bodů na druhý Juventus a ještě o bod méně má AC Milán. Fotbalisté AS prohráli po sérii tří ligových výher a jsou osmí.

Cagliari porazilo Frosinone 4:3, přestože v 72. minutě prohrávalo 0:3. Takový obrat dokonali jako první. Nejblíže byla Perugia v roce 2001, kdy prohrávala s Bari 3:0 v 67. minutě a poté vyhrála 4:3.

„Vždycky říkám, abyste do hry dali všechno až do konce. Doufám, že toto vítězství bude milníkem,“ řekl domácí trenér Claudio Ranieri, jehož tým byl před zápasem na dně tabulky. Jakub Jankto nastoupil v základní sestavě Cagliari a v 63. minutě střídal.

Frosinone se dostalo do třígólového vedení díky dvěma gólům útočníka Soulého, který hostuje z Juventusu. Dvacetiletý Argentinec skóroval v sezoně už pětkrát. Ve 30. minutě zahodil domácí Mancosu možnost snížit z penalty. Naopak krátce po začátku druhého poločasu přidal třetí branku Brescianini.

Obrat Cagliari nastartoval v 72. minutě efektním obstřelem Oristanio. O čtyři minuty později využil chyby v rozehrávce Makoumbou, ve čtvrté minutě nastavení srovnal hlavou z rohu Pavoletti a sám o dvě minuty později na hraně ofsajdu překonal brankáře Turatiho zblízka. Pro čtyřiatřicetiletého útočníka, který naskočil až ve 46. minutě, to byly první ligové branky v sezoně.

AC Milán v Neapoli zažil téměř snový první poločas. V 19. minutě sice vinou zranění musel střídat obránce Kalulu, ale po jeho odchodu se do přestávky dvakrát prosadil Giroud. Obě Francouzovy trefy byly jako přes kopírák, v obou případech se trefil hlavou po centru z pravé strany. Čerstvý sedmatřicátník tak ukončil čekání na gól, které trvalo od 1. září, kdy se prosadil proti AS Řím.

Jako by se však „Rossoneri“ nechali vedením ukolébat, pět minut po přestávce snížil ranou zblízka Politano a o dalších 13 minut později srovnal Raspadori obstřelem z přímého kopu. Byla to první branka přímo z volného kopu v tomto ročníku Serie A. Naposledy se obdobně prosadil Candreva v květnu v dresu Salerna do sítě Udine. Remíza znamenala pro AC ztrátu druhého místa, naopak Neapol se díky bodu udržela v top čtyřce a na dnešního soupeře ztrácí čtyři body.

Výsledky 10. kola italské fotbalové ligy

Cagliari - Frosinone 4:3 (90.+4 a 90.+6 Pavoletti, 72. Oristanio, 76. Makoumbou - 23. a 37. Soulé, 49. Brescianini),

Monza - Udine 1:1 (27. Colpani - 67. Lucca),

Inter Milán - AS Řím 1:0 (81. Thuram),

Neapol - AC Milán 2:2 (50. Politano, 63. Raspadori - 22. a 31. Giroud).